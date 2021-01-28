Konya’da meslek liseli gençler, MEB desteğiyle iş hayatına kazandırılacak

İbrahim ÇİÇEKÇİ



KONYA - Meslek liseli öğrencilerin gelecekte iş bulmasına ve vasıfl ı eleman olarak yetişmesine olanak sunan özel bir proje gerçekleştirdiklerini dile getiren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye’ye örnek olacaklarını ifade etti. Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirecekleri “Okul-Sanayi İş Birliği” projesi ile ilgili DÜNYA’ya bilgi veren Okka, proje kapsamında Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, mezunların istihdamının sağlanması, öğrencilere girişimcilik ruhu ile ahilik kültürünün kazandırılması ve sektörlerin rekabet gücünün artırılmasının hedefl endiğini kaydetti.

Faruk Okka, “Projeyle, sektörlerin ihtiyaçlarına ve dinamizmine uygun, etkinlik ve verimlilik esasına dayanan işbirliği ve işleyiş modeli uygulanacak. Milli savunma sanayisine yönelik yenilikçi projeler hazırlanacak. Her yıl işe-giriş, Şed kuşanma töreni düzenlenecek. Okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü ödüllendirilecek ve yurtdışında sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik etkinliklere gönderilecek” diye konuştu.

Meslek lisesinin teknik altyapısı güçlendirilecek

Okulun teknik alt yapısının da güçlendirileceğini dile getiren Okka, şunları söyledi: “Endüstri 4.0 üzerine Ar-Ge birimi kuracağımız Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yeni teknolojilere dayalı mesleki eğitim programı kapsamında, üyelerimizin işletme ve fabrikalarında eğitim programları uygulanacak. Üyelerimizle öğrenciler arasında deneyim paylaşımları yapılacak. Ayrıca, okulun atölye ve laboratuvarların teknolojik bakımdan ihtiyaçları da karşılanacak. Tarafımızdan belirlenecek işletmelerde, okulun alan veya dalları ile ilgili eğitim ve öğretimi destekleyici eğitim merkezleri oluşturulacak. Okulun belirleyeceği öğrencilerin atölye ve laboratuvar dersi olduğu günlerde işletmelerde mesleki eğitim alması sağlanacak. Yine belirlenen sayıda öğretmen ve öğrenci, MÜSİAD Konya himayesinde yurtiçi ve yurtdışı sanayi ile fuar gezilerine katılabilecek.”

“Konya’nın performansı Türkiye’nin üzerinde”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, TİM’in en son açıkladığı verilere göre Konya’nın, aralıkta yüzde 35 artışla 237,4 milyon dolarlık ihracat yaptığını söyledi. Okka, “Bu rakamla 2020’de yıllık ihracatını 2 milyar 185 milyon dolara çıkaran şehrimiz, 2019 yılına göre ihracatını yüzde 8,28 artırdı. Konya Türkiye’nin yıllık ihracat rakamından aldığı payı yüzde 1,40 oranında yükselterek, yıllık bazda en çok ihracat yapan iller sıralamasında 11’inci sıraya yükseldi. Her yıl bir önceki yılın rekorunu kırmayı sürdüren şehrimizin sanayici ve iş adamları, pandeminin etkisindeki 2020 yılında, canla başla çalışmaya devam etti” şeklinde konuştu. Konya’nın bu yıl da iller arasında ilk 10’a gireceğini vurgulayan Okka, “2021 hedefimiz 2,5 milyar dolarlık ihracat yapmak. Konya’da üretim ve ihracat yapan firmalarımız 2020 yılında 7 kıta ve 182 ülkede yüksek performans sergiledi. Kentimizden yapılan ihracattan Avrupa ülkeleri yüzde 35, Orda Doğu yüzde 24,78, Afrika Kıtası yüzde 15, 32, Asya yüzde 10,52, Kuzey Amerika yüzde 10,29, Orta Asya yüzde 4,81, Güney Amerika yüzde 2,09, Okyanusya ise yüzde 0,24 oranında pay aldı” ifadelerini kullandı.