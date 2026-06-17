Konya’da sanayi ile gençler aynı platformda buluşuyor
Konya Valiliği koordinasyonunda; Konya Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen Türkiye’nin mesleki eğitim odaklı ilk ve tek fuarı Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı, bu yıl 3. kez kapılarını açtı. Fuarda 100 binin üzerinde meslek lisesi öğrencisi, mezunları ve iş arayanlar, iki gün boyunca sanayiciler, kurum ve kuruluşlarla iş görüşmesi yapacak.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Fuarın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın sanayide yakaladığı başarının sürdürülebilir olmasının nitelikli insan kaynağı yetiştirmekten geçtiğini, Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak, mesleki eğitimi geliştirmek amacıyla projeler geliştirdiklerini, yatırımlar yaptıklarını aktardı. Konya Organize Bölgesinde anaokulundan meslek lisesine, mesleki eğitim merkezinden meslek yüksekokuluna kadar bir eğitim ekosistemi oluşturduklarını ifade eden Büyükeğen, bölgenin 3 bini aşkın öğrenciyle güçlü bir eğitim kampusu haline geldiğini vurguladı.
Mesleki eğitimde Türkiye’ye örnek bir Konya modeli inşa edildiğini ifade eden Büyükeğen, “Üretimle-mesleki eğitim arasındaki mesafeleri kaldırarak adeta Türkiye’ye örnek olacak bir Konya Modeli inşa ettik.
Mesleki Eğitim İstihdam Fuarımız da, Konya modelimizin bir eseridir. 3. Mesleki Eğitim İstihdam Fuarımızda, 89 firmamız, kurum ve kuruluşumuz gençlerimizle ve iş arayan vatandaşlarımızla iki gün boyunca bir araya gelecek. Bu görüşmeler; hem sanayicilerimizin, iş dünyamızın insan kaynağı probleminin çözümüne katkıda bulunacak, hem de gençlerimiz üretimle buluşacaklar. Geçtiğimiz iki yılda gerçekleştirdiğimiz mesleki eğitim istihdam fuarında; sanayicilerimizle-gençlerimiz arasında yaklaşık 110 bin eşleştirme yapıldı. Bunların büyük bölümü istihdama yansıdı” dedi.