Konya’da sanayi ile gençler aynı platformda buluşuyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Fuarın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası ve Konya Or­ganize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın sanayide yakaladığı başarının sürdürülebilir olmasının nitelik­li insan kaynağı yetiştirmekten geçtiğini, Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak, mesleki eğitimi geliştir­mek amacıyla projeler geliştir­diklerini, yatırımlar yaptıklarını aktardı. Konya Organize Bölge­sinde anaokulundan meslek lise­sine, mesleki eğitim merkezin­den meslek yüksekokuluna kadar bir eğitim ekosistemi oluştur­duklarını ifade eden Büyükeğen, bölgenin 3 bini aşkın öğrenciyle güçlü bir eğitim kampusu haline geldiğini vurguladı.

Mesleki eğitimde Türkiye’ye örnek bir Konya modeli inşa edil­diğini ifade eden Büyükeğen, “Üretimle-mesleki eğitim ara­sındaki mesafeleri kaldırarak adeta Türkiye’ye örnek olacak bir Konya Modeli inşa ettik.

Mesle­ki Eğitim İstihdam Fuarımız da, Konya modelimizin bir eseridir. 3. Mesleki Eğitim İstihdam Fua­rımızda, 89 firmamız, kurum ve kuruluşumuz gençlerimizle ve iş arayan vatandaşlarımızla iki gün boyunca bir araya gelecek. Bu gö­rüşmeler; hem sanayicilerimi­zin, iş dünyamızın insan kaynağı probleminin çözümüne katkıda bulunacak, hem de gençlerimiz üretimle buluşacaklar. Geçtiği­miz iki yılda gerçekleştirdiğimiz mesleki eğitim istihdam fuarın­da; sanayicilerimizle-gençleri­miz arasında yaklaşık 110 bin eş­leştirme yapıldı. Bunların büyük bölümü istihdama yansıdı” dedi.