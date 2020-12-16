Konya’da tam donanımlı süt analiz laboratuvarı kuruldu

SANİYE BULDUK-KONYA

Konya’da ıslah amaçlı çiğ süt analizi yapacak bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız, tam donanımlı süt analiz laboratuvarını kurduklarını belirtti. Yıldız, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan, ‘İşletme ve İnek Sütü Numunelerinde Süt İçerik Analizi İşbirliği Protokolü’ kapsamında kurulan laboratuvarımızda, çiğ süt numunelerinde yağ, protein, kuru madde, somatik hücre sayımı analizleri yapılıyor. Çiğ süt analizi ile bakanlığımız tarafından planlanan ve 2022 yılından itibaren tüm illerde uygulanacak süt kalitesine bağlı ilave çiğ süt desteğinden yetiştiricilerimiz faydalanacak” dedi.

Halen uygulanan ıslah amaçlı süt analiz desteği için laboratuvarın, birlik üyelerine hizmet vereceğini aktaran Yıldız, “Bu sayede bölge işletmelerinin süt kalitesi belirlenmiş olacak ve yetiştiricilerimiz daha fazla destek alacak. Ayrıca kriterlere uygun olan işletmelerimize, inek ve süt numuneleri için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan başına 150 liraya kadar ıslah amaçlı çiğ süt analiz desteği ödenecek” açıklamasını yaptı.