Konya’daki uluslararası öğrenciler ticaret elçisi oldu

Burcu SUNA



KONYA - Konya’da okuyan uluslararası öğrencilerin kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirilmesi, öğrencilerin Türkiye'yi tanıması ve kendi ülkelerini tanıtması için gerçekleştirilen yarışmada 29 ülkeden 54 öğrenci hazırladıkları sunumlar ile Türkiye ile ülkeleri arasında ticaret yapılabilecek ürünler ve yatırım projelerini anlattı.

Dünyanın farklı ülkelerinden Konya’ya gelerek üniversite okuyan uluslararası öğrencilerin kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirilmesi, öğrencilerin Türkiye'yi tanıması ve kendi ülkelerini tanıtması için gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler hazırladıkları sunumlar ile Türkiye ile ülkeleri arasında ticaret yapılabilecek ürünler ve yatırım projelerini anlattı.

29 ülkeden 59 öğrenci katıldı

Programın açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mücahit Aydın, 29 ülkeden 54 öğrencinin yarışmaya katıldığını söyledi. Genç Ticaret Elçileri Projesi’nin dünyanın farklı ülkelerinden eğitim görmek için ülkemize gelen öğrencilerin, kendi ülkeleriyle ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına Genç MÜSİAD tarafından geliştirilmiş müstakil bir proje olduğunu belirten Mücahit Aydın, “Proje kapsamında uluslararası öğrencilere özel olarak ihracat, pazarlama, sunum teknikleri ve girişimcilik konusunda eğitimler verilmektedir. İlgili eğitimi alan proje katılımcısı öğrencilerin Türkiye ile kendi ülkeleri arasında ihracat köprüleri kurmaları projenin ilk hedefidir. Bununla birlikte proje katılımcısı başarılı öğrencilerle Türkiye'de ihracat yapan dış ticaret personeli ihtiyacı bulunan şirketlerin buluşturulması projemizin diğer önemli hususudur” dedi.

Aydın, yarışmada derece alan öğrencilerin cumartesi günü İstanbul’da MÜSİAD Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilecek Genç Ticaret Elçileri Büyük Buluşması ile Türkiye'nin dört bir yanından yarışmaya katılan uluslararası öğrencilerle ile bir araya geleceklerini söyledi.

Finalde yarışan öğrenciler sıralaması ise şu şekildedir; “Musab Nuri – İran, Samah Abdulfettah – Mısır, Aytan İsayeva -Azerbaycan, Khadija Bouanani – Fas, Eva Safitri – Endonezya, Nurzhan Boobekova – Kırgızistan, Pollobi Roy – Bangladeş.”



Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda derece alan öğrenciler ise; “Musab Nuri – İran, Nurzhan Boobekova – Kırgızistan, Aytan İsayeva –Azerbaycan, Khadija Bouanani – Fas.”

Derece alan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışmayı kazanan öğrenciler, İstanbul'da Genç MÜSİAD Genel Merkezi'nin gerçekleştireceği zirveyle ticaret elçisi unvanı kazanacaklar.