Konyalı esnaf, normalleşme ile nefes almaya başladı

İbrahim ÇİÇEKÇİ



KONYA - Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, normalleşme ile birlikte bir yandan pandeminin zararlarını kapatmaktan memnuniyetini dile getirirken, bir yandan da kurallara uyulmazsa yeni bir kapanma olur endişesi taşıdığını belirtti. Normalleşme ile hizmet sektörünün hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini söyleyen Öztürk, tam hizmete başlayan sektörlere virüsün bulaşmasını önlemek için belirlenen kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgınının Konya ekonomisine etkisi ile haziran ayı itibariyle başlayan normalleşme sürecini DÜNYA’ya değerlendiren Selçuk Öztürk, salgının Konya’da da birçok sektörü olumsuz etkilediğini belirtti. Öztürk, “Konya olarak hizmet sektöründe iki yılda çok büyük zorluklar yaşadık. Restoran, kafe, kahvehane başta olmak üzere irili ufaklı birçok sektörümüz kapalı kaldı. Pandeminin negatif etkileri bizim gibi Anadolu şehirlerinde daha çok hissedildi. Tabi ki, bütün bu süreç sadece Türkiye’yle ilgili bir süreç değil, tüm dünya etkilendi. Ama çok şükür yaz başıyla birlikte normalleşme başladı. Esnafl arımız nefes almaya başladı. Hızlı bir toparlanma olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Gıda ambalaj-üretim, kolonya maske gibi sektörler öne çıktı”

Pandeminin ekonomiye olumsuz etkilerinin olduğu gibi öne çıkardığı sektörlerin de olduğunu ifade eden Selçuk Öztürk, “Konya olarak bizim en büyük artımız üretimde güçlü olmamızdı. Mesela Konya, gıda ambalaj, gıda üretimi, kolonya, maske gibi sektörlerde üretim altyapısı güçlü bir şehir. Bunu fırsata çevirdi. Bu sektörler ön plana çıktı. Gerek ihracatta gerekse iç piyasada ciddi bir performans sergilediler. Hepsi iş yerlerini büyüttü” dedi.

Salgından etkilenen sektörlere destekler verildiğini, ciro kaybına uğrayan işletmelere birçok destek paketleri açıklandı ve destekler verildiğini dile getiren Öztürk, şunları söyledi: “Geçen ay kapalı sektörler normalleşmeye başladı. 1 Temmuz itibariyle de tam hizmet süreci başladı. Elbette ciddi yaralar aldılar. Beklentimiz bu yaraların devlet eliyle sarılmasıdır. Buradan bir uyarımız var esnafımıza; normalleşme suiistimal edilmesin. Yani salgın tedbirlerini bırakmayalım. Şimdi yapacağımız bir hata 3 ay sonra tekrar kapanma gerektirecek sonuçlar doğurabilir. Mutlaka kurallara uyalım ve aşımızı yaptıralım.”

“Aşılama arttı, açıldık, her şeyi serbest” diye düşünmemek gerektiğine vurgu yapan Öztürk, böyle düşünüp rahat davranmanın sonucunda yeni bir kapanla sürecinin başlayabileceği endişesini dile getirdi. Öztürk, şöyle konuştu: “İlk önce kafelerin ve restoranların açılmasının çok olumlu bir yansıma oldu. En azından çok büyük moral ve motivasyon oldu. Aşılanmanın artması, kurallara uymamızla beraber ekonomide normalleşmenin hızlanacağını ümit ediyorum. Ebetteki ciddi hasarlar bırakacak. Yani normalleşme ile birlikte her şey çok iyi çok düzgün hiç bir şey olmamış gibi bir sonuç yok beklememek gerek. Elbet hasarlar olacak ve o hasarların da zamanla tamir olacağına inanıyorum.” “İhracat en büyük moral kaynağımız” diyen Selçuk Öztürk, geçen yıl 2 milyar doların üzerinde ihracat yapan Konya’nın bu yıl bu rakamı aşarak yine rekor kıracağını da sözlerine ekledi.

“İptal edilen fuarlar, 2022’de yapılacak”

Konya’da salgından dolayı Tarım Fuarı’nın iptal edildiğini ifade eden Selçuk Öztürk, bu konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Fuarlar bizim şehrimiz için çok değerli. 2020’de yapacağımız fuarlar pandemi ile birlikte önce ertelendi sonra iptal edildi. 2021’de yapabileceğimizi düşündük ama bir fuarı yapmış olmak için yapmak çok uygun olmuyor. Hem katılımcı hem de ziyaretçi anlamında arkadaşların yoğun bir talebi oluştu. Biz de sezon giriyor ve sezon girdikten sonra fuar olmaz diye düşündük ve seneye erteledik. Bu yıl artık çok aktif bir fuar olacağını düşünmüyoruz. Ama 2022 için yeni planlamalarımız var inşallah hem tarım hem makine fuarı hem de koyacağımız birkaç tane daha fuar ile süreci telafi edebileceğimize inanıyorum.”