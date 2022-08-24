Konyalı iş adamı Yusuf Genç’ten anlamlı hizmet

Burcu SUNA



KONYA - Selçuklu’da sağlık alanındaki yatırımlar hızla devam ediyor. Yazır Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve bir süredir hizmet veren 87 No’lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Arsa tahsisi Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan yapımı ise Şakalak Tarım A.Ş tarafından üstlenilen Aile Sağlığı Merkezi bulunduğu noktada sağlık alanında vatandaşların ihtiyaçlarına modern yapısıyla cevap veriyor.

900 metrekarelik tahsisli arsada bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nde; 10 adet Muayene Odası, 2 adet Tıbbi Müdahale Odası, 2 adet Gebe İzlem ve Üreme Sağlığı Odası, 3 adet Aşılama ve Bebek - Çocuk İzlem Odası, 1 adet Laboratuar Odası, 1 adet Emzirme Odası, 1 adet mutfak bulunmakta olup, 4 Aile Hekimi, 4 Aile Sağlığı Çalışanı, 2 Yardımcı Sağlık Personeli ve 1 adet Hizmetli Personel görev yapmakta.

Başkan Pekyatırmacı: “Sağlık alanında örnek çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Selçuklu Belediyesi olarak ilçenin ve şehrin menfaatleri doğrultusunda örnek çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini bu çalışmaların başında sağlıkla ilgili yatırımlar olduğuna dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu Belediyesi olarak, başta sağlık alanı olmak üzere ilçemizin yaşam kalitesini artıran projeler üretmeye, hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay, Hocacihan Mahallemizde yapımını tamamladığımız 58 No’lu Aile Sağlığı Merkezimizin açılışını gerçekleştirmiştik. Yine kısa bir süre önce Ardıçlı Mahallemizde bulunan TOKİ yerleşkesine Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımı için Konya İl Sağlık Müdürlüğümüzle protokol imzalamıştık. Bugün ise ilçemizin en fazla nüfus oranına sahip Yazır Mahallemizde, Selçuklu Belediyesi olarak arsa tahsisinde bulunduğumuz, hayırsever iş insanımız Yusuf Genç’in yapımını üstlendiği 87 No’lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılış törenini gerçekleştiriyoruz.

642 metrekare alana sahip olan aile sağlığı merkezinde10 adet muayene odası, 2 adet tıbbi müdahale odası, 2 adet gebe izlem ve üreme sağlığı odası, 3 adet aşılama ve bebek-çocuk izlem odası,1 adet emzirme odası, 1 adet laboratuar ve 1 adet mutfak bulunuyor. Merkezimizde 4 aile hekimi, 4 aile sağlığı çalışanı, 2 yardımcı sağlık personeli ve 1 hizmetli personel görev yapıyor. Bölgemizin sağlık ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan aile sağlığı merkezimizin şehrimize, Selçuklumuza ve mahallemize hayırlı olmasını diliyor, katkılarından ötürü il Sağlık Müdürümüze ve hayırsever hemşehrimize teşekkürlerimi iletiyorum.

Selçuklu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimi noktasında sağlık yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçemizin hangi bölgesinde ihtiyaç varsa o noktalara ya Aile Sağlığı Merkezi ya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ya da her ikisini birden kazandırarak hemşehrilerimizin bu alandaki ihtiyacını karşılamış oluyoruz. İlerleyen günlerde inşallah Kılınçarslan Aile Sağlığı Merkezimizi ve Bedir Aile Sağlığı Merkezimizi vatandaşlarımızın hizmetine kazandıracağız. Yine İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hayırsever vatandaşlarımızla imzalamış olduğumuz protokollere istinaden Yazır, Dumlupınar, Feritpaşa, Buhara ve Ardıçlı Mahallelerimizde yapılacak Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları için çalışmalarımıza başladık. Kısa süre içerisinde proje çalışmalarını tamamlayacağımız Sağlıklı Hayat Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ni de ilçemize kazandırarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Protokolü yapılan sağlık merkezleriyle birlikte Selçuklumuzdaki sağlık merkezlerimizin sayısı 21’e yükselmiş olacak.

Sağlık alanındaki yatırımlarımızla birlikte farklı alanlardaki birçok projemizin ihale, hazırlık ve yapım süreçlerinin de ayrıca devam ettiğini buradan belirtmek istiyorum. Tamamlanma aşamasında olan yatırımlarımızı da inşallah en kısa sürede sizlerin hizmetine sunacağız. Birazdan resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 87 No’lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi’nin siz değerli hemşehrilerimize, mahallemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi

Hayırsever Yusuf Genç: “Konya için hayırlı olsun”

Hayırsever, Şakalak Tarım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Genç, Aile Sağlığı Merkezinin hayırlı olmasını dileyerek şu şekilde konuştu; “Başından itibaren Belediye Başkanım Ahmet Bey, Sağlık Müdürüm Mehmet Bey’in destekleriyle bu eseri yaptık. Konya için hayırlı uğurlu olsun.”

Prof. Dr. Mehmet Koç: “Sağlık sisteminde Konya model”

Sağlık sisteminde Konya’nın model illerden olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Devlet, millet kaynaşmasının örneklerinden birini daha bugün yaşıyoruz. Hayırseverimiz Yusuf Genç Beyin anne ve babası adına yaptırmış olduğu 87 No’lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezimizin açılışına hoş geldiniz. Belediye Başkanımız bu sağlık ocağımızın arsasını temin etti ve biz de vesile olduk. Hep birlikte bu güzel sonuca ulaştık. Biz sağlık yatırımlarına Konya modeli dediğimiz sistemi her gün bir örneği ile artık hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda en büyük destekçilerimizden birisi Selçuklu Belediye Başkanımızdır. Yaklaşık 3 hafta önce 58 No’lu Hoca Cihan Aile Sağlığı Merkezimizi açtık. Dün Seydişehir de yine bir hayırseverimizin yaptıracak olduğu Aile Sağlığı Merkezimizin temelini attık. Bu alanda gerçekten çok büyük mesafeler kat ettik. Bir kitapçığımız oluştu ve Selçuklu Belediyemiz bu konuda gerek arsa temini, gerek sağlık tesislerinin yapımı konusunda büyük destekler veriyor. Aile Sağlığı Merkezleri yapımı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri yapımı, Sağlıklı Hayat Merkezleri yapımı ve en son da Toplum Ruh Sağlığı Merkezini, Selçuklu Belediyemiz hem ilçemize hem ilimize kazandıracak. Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Katılımlarınıza teşekkür ediyorum. Allah bu birlik, beraberliğimizi bozmasın ve sağlıkta dönüşümü bu şekilde devam ettirelim. Hayırseverimize, özellikle bakanlığımız adına ve kendi adıma çok teşekkür ederim. Allah hayrını kabul etsin.” dedi. Konuşmaların ardından 87 No’lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı edilen dua ile birlikte gerçekleşti.