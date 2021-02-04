Konyalı ziraatçi, kuraklığa karşı destek bekliyor

KONYA - Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu ve Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut ile birlikte tarım sektörünün 2020 yılını değerlendirdi.



COVID-19 salgını nedeniyle sanayi, inşaat ve hizmetler sektöründe ekonomik daralmaların yaşanmasına karşın, 2020’de çiftçinin zorluklara rağmen özverili çalışmasının sonuç verdiğini ifade eden Yağız, “Tarım sektörü pandemi sürecinde tarımsal üretimini ve ihracatı sürdürerek, istihdam sağlayarak ekonomiye önemli katkıda bulundu. Tarım sektörü yüzde 4,2 büyüme göstererek ekonominin daha da kötüye gitmesini önledi” diye konuştu.



Bu yıl ise yağışların azlığı nedeniyle kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduklarını belirten Yağız, çiftçinin artan kredi borçları ve girdi maliyetleri nedeniyle, hükümetten, kredi borçları için pozitif ayrımcılık yaparak kapsamlı bir yapılandırmaya gitmesini istedi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker de, ülkede çiftçilerin gübre fiyatlarında yaşanan ani artışlara bir anlam veremediğini kaydederek, bu konuda hükümetten artan fiyatları kontrol altına alacak bir adım atmasını talep etti. Kavuneker, “Mart-nisan aylarında yağmur gelirse, iyi bir gübreleme ile beklenen hububat kaybı, yüzde 5’E kadar indirilebilir. Ama gübre fiyatları böyle giderse çiftçi çaresiz kalır” görüşünü dile getirdi.



Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu ise Konya Ovası’na Kızılırmak’tan su getirilmesi yönünde devletin yaptığı fizibilite çalışmalarının tamamladığını, bu suyun taşınması halinde bölgede tarımsal üretimde bir patlama yaşanacağını aktardı.