Kooperatif kuran kadınlar yurt dışına açıldı

Valilik ve Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle ocak ayında 13 kadın girişimci tarafından kurulan Üreten Kadın Kooperatifinde gıda, sabun ve mum dışında kupa, tabak gibi seramik süs eşyaları ve deriden çanta, cüzdan, kemer üretiliyor. Kadınlar, ürettikleri el işlemeli deri ürünleri e-ticaretle satış yaptıkları ABD, Hindistan ve Bulgaristan’a gönderiyor, diğer ürünleri de yurt içi pazarında satışa sunuyor. Kırklareli Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Afacan, kooperatif bünyesinde bir araya gelen kadınların ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını söyledi. İş hayatına atılamayan kadınların kooperatif bünyesinde buluştuğunu ifade eden Afacan, kadınların her alanda başarılı olabileceklerini kısa sürede ispatladıklarını anlattı. Kadınların bir yandan sosyalleşirken diğer yandan da aile ve ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirten Afacan, amaçlarının her kesimden kadının ortak bir noktada buluşması, sosyal ve ekonomik hayata birlikte katılmalarını sağlamak olduğunu dile getirdi.

“Türkiye’nin 81 ilinde Üreten Kadın Kooperatifi kuracağız”

Kuruluşlarından bu yana yaklaşık bir yıl geçtiğini, şu ana kadar 350 bin liralık ciro elde ettiklerini aktaran Elçin Afacan, cirolarını gelecek yıllarda artırarak, bünyelerine daha fazla kadın katarak, daha çok kadının bu kardan faydalanmasını istediklerini belirtti. Bundan sonraki hedeflerinin Türkiye'nin 81 ilinde Kırklareli'nde Üreten Kadın Kooperatifinin olduğunu, bu kooperatifin sadece kooperatif üyelerine değil her kesimdeki kadınlara dokunabildiğini tek çatı altında bütün kadınların toplanabildiğini ve her şeyi başarabildiğini göstermek olduğunu ifade etti. Afacan, “Kooperatif olarak 250-300 kadınının hayatına dokunuyoruz. Onların ürünlerinin piyasada bir karşılığının olması için çalışıyor ve bunu başarıyoruz” diye konuştu.

Deri üretimi atölyesinde çalışan kadınlardan Nilgün Zafer ise ürünlerin pazarlanmasında ve bilinirliliğinin artmasında kooperatif çatısı altında olmanın kendilerine büyük fayda sağladığını ifade etti. Bundan sonraki hedeflerinin büyüyerek pazar payını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Zafer, “Bugüne kadar ABD, Bulgaristan ve Hindistan’a ürün satışlarımız oldu. Yeni dönemde e-ticaret üzerinden daha fazla büyümek. Kooperatifin en büyük avantajı öncelikle bize sosyalleşme konusunda çok katkı sağlıyor. Kendimize güvenimizin artmasını sağlıyor. Ürettiklerimizi satışa dönüştürmek ve maddi anlamda güç kazanmamızı sağlıyor. Kooperatif olmasaydı şu ankinden daha durağan bir hayatımız olurdu” ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ