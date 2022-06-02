KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sözleşmeli uzman personel alacak
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 3 sözleşmeli uzman personel alacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 3 sözleşmeli uzman alımı yapacak.
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek.
Sınava girmeye hak kazananların listesi ve sınav saatleri http://www.kop.gov.tr adresinden ilan edilecek.