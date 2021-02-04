“Köprüler sebze-meyve araçlarına ücretsiz olsun”

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - SFT Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş sahibi Nazmi Gündüz, son zamanlarda ekonomi ile ilgili hemen herkesin tarım ürünleri fiyatlarındaki artışı tartıştığını, tarladan sofraya giden sistemde her kesimin mutsuz olduğunu söyledi. Ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar 4 aşamadan geçtiğini, aşama sayısının azaltılması gerektiğini anlatan Gündüz, girdi maliyetlerinin dışında fiyatların düşürülmesi için sebze meyve kamyonlarının köprülerden ücretsiz geçmesini ve bu kamyonlara denizcilik sektörü gibi ÖTV’siz mazot desteği verilmesini istedi. Türkiye’de sebze ve meyvede üreticiden tüketiciye kadar oluşan sistemin çok karmaşık olduğunu belirten Gündüz, ‘’Üreticiden tüketiciye giden yolda, ürün her el değiştirdiğinde, yeniden paketleniyor ve bu esnada kalitesi bozuluyor, fire veriyor ve dolayısıyla fiyatı da artıyor. Buna bir de işçilik ve nakliye maliyetlerini de eklediğinizde fiyat iyice yükseliyor’’ dedi.

Toptancı hallerinde ürün kaybının giderilmesi için büyük şehirlerde toptancı hallerinde belediyelerin soğuk hava, depo ve paketleme tesisleri kurabileceğini ifade Nazmi Gündüz, şu önerilerde bulundu: ‘’Birinci öncelik üretici hallerinden gelen ürünler 2 veya en fazla 3 adımda tüketiciye ulaştırılmalı. Bunun için öncelik paketlemenin tek elden yapılmasını sağlamak olmalı. Büyükşehir Belediyeleri Toptancı hallerinde paketleme ve soğuk hava sistemleri kurabilir. Böylece, paketleme sırasında en az yüzde 15 olan ürün kaybı önlenir. İkincisi, ürünleri taşıyan nakliyecilere köprülerden geçiş ücretsiz olmalı, ÖTV’siz mazot desteği verilmeli. Üçüncüsü, üreticilerin girdi maliyetleri azaltılmalı. Mazot, gübre, ilaç, tohum, fide, fidan, plastik, demir ve işçilik gibi çiftçilerin yükünü artıran kalemlerde yapılacak düzenlemeler, hem çiftçiye nefes aldıracak hem de tüketiciye olumlu yansımaları olacaktır. Son olarak, en temel çözüm olarak, hem üretici hem de tüketici kooperatiflerinin yaygınlaştırılması teşvik edilmeli. Ülkemizde mevcut birlik ve kooperatifler er gerek kuruluştaki hatalar gerekse de yönetimsel hatalar yüzünden başarısız oldu. Devlet teşvikleriyle bir an önce bu sistemi ülkemizde uygulamaya başlamamız gerekiyor."

Sebze meyve fiyatlarını düşürme yolu

Telef ve fireyi azaltmak için; Büyükşehir Belediyeleri Toptancı hallerinde paketleme ve soğuk hava sistemleri kurulmalı.

Nakliye maliyetlerini düşürmek için; nakliyecilere köprülerden geçiş ücretsiz olmalı, ÖTV’siz mazot desteği verilmeli.



Girdi fiyatlarını düşürmek için; mazot, gübre, ilaç, tohum, fide, fidan, plastik, demir ve işçilik gibi gider kalemlerinde çiftçiye destek verilmeli.

Sistemi düzenleyebilmek için; hem üretici hem de tüketici kooperatifleri kurulmalı.