Körfez Döküm, Avrupa’da kurduğu mühendislik merkezi ile istikrarlı büyümesini sürdürüyor

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Körfez Döküm, 2020 yılında Rusya, Afrika, Amerika ve Uzak Doğu pazarlarına da ağırlık vererek ihracat yaptığı müşteri sayısını 400’e çıkardı. Dünyanın farklı yerlerinde bulunan ofisleri ve kurduğu geniş temsilcilik sistemi ile 5 kıtada, 70 ülkeye ihracat yapan şirket, Avrupa’da kurduğu mühendislik merkezi ile ileri teknolojili mühendislik çözümleri sunarak, özellikle çimento ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı, etkin ve işletmelerin verimliğini artıran çözüm önerilerinde bulunuyor.

Körfez Döküm Genel Müdürü Çağdaş Alan, şirketin müşteri odaklı bakış açısıyla, farklı kıtalardaki müşterilerinin farklılaşan ihtiyaçlarına hızla cevap verdiğini ve bu sayede müşterileri ile ilişkilerini uzun süreli bir biçimde sürdürerek, işletmenin ihracat rakamlarını her geçen yıl artırdıklarını söyledi.

40 binden fazla ürün çeşidi

İleri teknolojili sistemleri, fabrikalarına entegre ederek 40 binden fazla farklı türde ürün üreten Körfez Döküm’ün, çevik üretim sistemleri sayesinde tesisinin üretim süreçlerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda etkin bir biçimde düzenleyebildiğini söyleyen Körfez Döküm Genel Müdürü Çağdaş Alan, “2019’da merkez tesislerimiz bünyesinde kurulan İşleme Tesisi sayesinde, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını Dilovası’ndaki ana tesisimizden karşılıyoruz. Bu sayede teslim sürelerini kısaltmakta ve müşteri memnuniyetini yüksek seviyelerde tutmayı başarıyoruz” dedi.

Körfez Döküm’ün, tüm dünyadaki müşterilerine aynı zamanda mühendislik ve süpervizörlük, süreç kontrol ve optimizasyonu, ekipman iyileştirme ve yedek parça tedariki gibi hizmetler de sunduğunu belirten Çağdaş Alan, “Körfez Döküm, üretim sistemine entegre ettiği bi-metal parça döküm, kompozit döküm ve savurma döküm gibi gelişmiş teknolojiler sayesinde küresel pazarlardaki rekabet gücünü he geçen gün artırmaktadır. Ürettiğimiz ürünlerin kalite kontrol süreçlerine büyük önem veriyoruz. Bizim için kalite, son kontrolden çok daha fazlası olup hassasiyetle üzerinde durmaktayız. Kalite süreçlerini; hammadde girdisi ile başlatmakta, üretim boyunca ve sevk sonrasında da devam ettirmekteyiz. Körfez Döküm ailesinin her üyesi Körfez Döküm’ün kurumsal kalite anlayışını benimsemekte ve sürdürülebilir çevre politikalarına uygun yüksek kaliteli çözümler sunmaya özen göstermektedir” diye konuştu.

Tesislerde kapasite artırıldı

Dilovası’nda bulunan merkez tesislerinden farklı coğrafyalara ihracat yapmanın ve ihracat yaptıkları ülke ve müşteri sayısını artırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Alan, 2021 yılında da ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini ve tesislerinde kapasite artırımına gittiklerini söyledi. Alan, “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde işletmelerini değişen çevre koşullarına göre adapte ettiklerini ve bu pandemi dönemini ülkemizin ve işletmelerinin en az kayıpla atlatacaklarına inanıyorum” dedi. Bulundukları sektörün dinamiklerini göz önünde bulundurarak özellikle bilgi teknolojilerine yaptıkları yatırımlara devam ettiklerini belirten Çağdaş Alan, verdikleri pek çok hizmeti çevrimiçi olarak desteklediklerini ve bu sayede seyahat kısıtlaması olduğu durumlarda bile müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ve her zaman her koşulda müşteri memnuniyetini tüm süreçlerinin odağına koyduklarını; bu sebeple başarı sağladıklarını kaydetti.

Tüm sektörlerde olduğu gibi demir çelik sektöründe de; gelişimin sürekli olması gerektiğinin altını çizen Alan, tesislerini endüstri 4.0 doğrultusunda geliştirdiklerini ve alanında uzman kadrosunun gelişimini sürdürmek için yenilikçi eğitimlerle insan kaynağına yatırım yaparak; dinamik bir iş ortamı oluşturduklarını belirtti.