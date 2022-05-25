Körfez Döküm, Çin ve Hindistan pazarına açıldı

Sabiha TOPRAK



Madencilik, çimento ve enerji sektörleri için yüksek alaşımlı çelik döküm üretimi yapan Körfez Döküm, 0,5 ile 8 bin kilogram arasındaki parçaların imalatını gerçekleştirerek, özellikle 2020’den itibaren Rusya, Afrika, Amerika ve Uzak doğu pazarlarına ağırlık vermeye başladı. Ürettiği ürünlerin yüzde 90’ını başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihracat yaptığı yaklaşık 400 müşterisine ulaştıran ve 5 kıtada toplam 70 ülkeye ihracat yapan firma, 3 farklı tesiste faaliyetlerini sürdürüyor.

Hızlı ve etkili çözüm

Fransa ve Rusya’daki temsilcilikleri ile müşterilerine malzeme seçiminden başlayarak mühendislik, montaj, kontrol ve danışmanlık hizmetleri verdiklerini belirten Körfez Döküm İşleme Tesisi Sorumlu Yöneticisi Tarkan Gedik, “Hızlı ve etkili çözüm üretme becerisiyle, uzun süreli iş ortaklıklarına olanak sağlayarak, pek çok projede rakipsiz olmanın önünü açıyoruz. Müşterilerimizden gelen her türlü talep, ürün ve proses mühendisliği bölümü tarafından incelenerek, üretim süreçlerine dahil ediliyor. Körfez Döküm’ün bu misyonu, sektörde tercih edilen bir marka olmasına ve sektörün en büyük rakipleri olarak bilinen Çin ve Hindistan’a dahi ihracat yapabilmesine olanak sağladı ”dedi. Gedik, özellikle 2019’dan itibaren işleme tesisinin devreye girmesiyle, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını Dilovası’ndaki ana tesisten karşılıyor olmanın şirketi sektörde bir adım öne geçirdiğini ve bu sayede, teslim sürelerinin kısaltılmasına olanak sağladıklarını belirtti.

“İsrafları en aza indirgeyeceğiz”

İşleme tesisine yatırım yaptıklarını ve büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Gedik, “Tesis bünyesinde yalın üretim prensipleriyle üretim yaparak, en üst düzeyde müşteri memnuniyetinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Tüm yalın üretim konularını aktif olarak uyguluyoruz. İsrafları en aza indirgemek için önceliğimizi veri toplamak oluşturuyor. Toplanan bu verilerin analizi yapılıp, öne çıkan durumları iyileştirme yönünde çalışmalar yapıyoruz. İşleme Tesisimize olan yatırımların hız kesmeksizin sürdürülmesi, büyümeye devam edilmesi ve bünyemizde bulunan dik ve yatay CNC kontrollü işleme tezgâhlarıyla, bugün Türkiye’nin önemli işleme tesisleri arasına girmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

“Maliyetleri düşürdük”



Pandemi sürecinde teknolojik yatırımlarına devam ederek, verimlilik artışı sağladıklarını dile getiren Gedik, “Körfez Döküm, dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde, müşterisine, çalışanına ve tedarikçisine sıkıntı yaşatmadı. Yalın üretim tekniklerini kullanmak suretiyle, işletme içindeki kayıpları yok ederek, verimlilik artışı ve maliyetlerinin düşürülmesi yoluna gittik. Firma bünyesinde faaliyet gösteren Ürün ve Proses Mühendisliği sayesinde müşterilerimize ileri düzeyde mühendislik çözümleri sunuyoruz. Bunun yanı sıra, Almanya’da konusunda uzman kişilerden oluşan proje mühendisliği ofisine de sahibiz. Mühendislik çözümleri ve çözüm odaklı yaklaşımlar rekabet avantajı sağlıyor” ifadesini kullandı.