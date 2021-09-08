Körfez Döküm, kompozit kırıcı çekiç üretimi ile dışa bağımlılığı azaltıyor

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Körfez Döküm, sektörel yelpaze içerisinde petrol rafinerilerinden ısıl ve mekanik işlem tesislerine kadar çelik döküm parça taleplerini karşılamakla kalmayıp, talep edilen parçanın genel beklentilerin üzerinde bir performans göstermesini sağlıyor.

Türkiye’de firmalarının imza attığı ilklerden birinin kompozit kırıcı çekiç üretimi olduğunu belirten Dr. Uğur Demirler, “Metal ve seramik malzemenin aynı anda kalıplanarak dökülmesi mantığına dayanan ve çekiç kullanım ömrünü katlarına çıkaran yöntemle, özellikle yurtdışı müşterilerimizin ilgisini artırdık. Kompozit çekiç döküm çalışmalarıyla birlikte yurtdışından ithal edilen kompozit malzemenin, toz metalurjisi yöntemleriyle Türkiye’de üretilmesi ve bu konuda dışa bağımlılığın sona erdirilmesi amaçlı TÜBİTAK-TEYDEP ile Ar-Ge projeleri gerçekleştirdik. Çalışmalarımız 2020 yılı sonunda başarı ile tamamlandı” dedi.

Körfez Döküm ’ün bi-metalik döküm ürünlerini sadece savurma döküm borularda değil, aynı zamanda statik döküm parçalarda da uyguladığını söyleyen Demirler, “Kolay işlenebilen ve kaynaklanabilen metalin aşınması dirençli ve işlemesi zordur. Dayanımı yüksek olan metal ile aynı anda dökülerek üretimini sağlayan bi-metalik döküm teknolojisiyle, yüksek aşındırıcılığa sahip kayaç ve malzemelerin prosesinde kullanılan kırıcı çekiçlerin kullanım ömrünü optimum seviyelerde uzatıyoruz” diye konuştu. Demirler, savurma döküm tekniğiyle çelik döküm boru üretiminin Körfez Döküm tesislerinde başladığında, sektördeki standart dışı ölçülerde olup kullanıcının ulaşamadığı boru ürünlerinin üretiminde yurtiçi ve yurtdışı taleplerinin savurma döküm yöntemiyle her tip demir-çelik alaşımı için mümkün olduğunu belirtti. Özellikle son zamanlarda bu konuda ulaştıkları son noktanın ise, bi-metalik boru ürünlerini savurma döküm yöntemi ile üreterek dışı farklı, içi farklı özelliklere sahip boruların paydaşların kullanımına sunduklarını söyledi.

70 ülkeye ihracat

Demirler, “Ulusal ve Uluslararası arenada döküm konusunda sadece müşteri taleplerini yerine getirmekle kalmayıp, sürekli iyileştirme vizyonu ile müşteri taleplerinin ötesinde ürünler sunuyoruz. 100 kilogramlık ergitme ocağı ile başlayarak, 70 ülkeye ihracat yapan, döküm sektörünün öncü kuruluşlarından biri haline geldik ve bunu bir dökümhanede teknik müdürlük yaparken mühendislik bilgilerini sektörün içinde geliştirmiş ve kendi altyapısı ile bu gelişmeleri en üst düzeye çıkarmış olan Kurucumuz Metalurji Mühendisi Yusuf Alan’a borçluyuz. Uzun soluklu çalışmalar yapmak hedefiyle mühendislik projeleri ve danışmanlık çalışmalarıyla sektöre yön veren firmalardanız. 2021’de pandemi koşullarına rağmen döküm sektöründe, iş güvenliği ve çalışanlarımızın sağlığı konusunda her türlü tedbiri aldık. Bu zor koşullarda akılcı bir risk yönetimiyle firmamız mevcut müşterilerini koruduğu gibi yurtiçi ve yurtdışından yeni firmalarla çalışmalar yapmış, yeni müşterilerini portföyüne katarak çalışmalarını artırmıştır” ifadesini kullandı.