Körfez Döküm, ürünlerini 5 kıtada toplam 78 ülke pazarına ulaştırıyor

Sabiha TOPRAK

Körfez Döküm Genel Müdürü Çağdaş Alan, Özellikle 2020 yılından itibaren Afrika, Amerika ve Uzak doğu pazarlarına ağırlık verdiklerini belirterek, “Körfez Döküm, ürettiği ürünlerin yüzde 90’ını başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihracat yaptığı yaklaşık 400 müşterisine ulaştırmaktadır. 5 kıtada toplam 78 ülkeye ihracat yapan, toplam 3 farklı tesiste faaliyetlerini sürdüren, sektöründe lider firma konumundadır. Yeni kurulan işleme tesisi ile şirketin sahip olduğu toplam alan 50 bin metrekareye ulaşmıştır. Şirket bünyesinde bulunan model deposunda yaklaşık 40 bin çeşit modelin arşivi tutulmaktadır. Bu sayede, müşterilerine en kısa sürede yüksek kaliteli ürünler sunabilmektedir” dedi.

Çin ve Hindistan pazarına açıldı

Almanya’da bulunan mühendislik ofisinin yanı sıra dünyanın farklı lokasyonlarındaki temsilcilikleri ile müşterilerine malzeme seçiminden başlayarak mühendislik, montaj, kontrol ve danışmanlık gibi hizmetleri sağladıklarını söyleyen Çağdaş Alan, “Hızlı ve etkili çözüm üretme becerisi, müşterileriyle uzun süreli iş ortaklıklarına olanak sağlamakta ve pek çok projede rakipsiz olmasının önünü açmaktadır. Müşterilerinden gelen her türlü talep, ürün ve proses mühendisliği bölümü tarafından incelenmekte, üretim süreçlerine dahil edilmekte ve kalite tüm üretim süreçlerinin temeline alınmaktadır. Bu misyonu, Körfez Döküm’ün sektörde tercih edilen bir marka olmasına ve sektörün en büyük rakipleri olarak bilinen Çin ve Hindistan’a dahi ihracat yapabilmesine olanak sağlamaktadır” diye konuştu. 2019 yılından itibaren İşleme Tesisinin devreye girmesi ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını Dilovası’ndaki ana tesisten karşılıyor olmanın şirketi sektörde bir adım öne geçirdiğini ve bu sayede, teslim sürelerinin kısaltılmasını sağladıklarını ve müşteri memnuniyetinin üst seviyelere çıkarılmasına imkân sunduklarını belirtti.

Alan, Körfez Döküm bünyesinde dökülen ve işleme prosesi bulunan döküm parçalarının müşterilere tesliminin tam zamanında teslimat prensiplerine göre istenilen zamanda, istenilen miktarda ve istenilen şekilde sağlanmakta olduğunun önemini vurguladı. Aktif olarak 40 bin üzeri modele sahip olduklarını ve anlık bin 300- bin 500 çeşit ürün üretim hatlarında üretime devam ettiklerini vurgulayan Alan, “Teknolojiyi proseslerin elverdiği derecede sonuna kadar kullanıyoruz. Yapmış olduğumuz iyileştirme faaliyetleri ve sahip olduğumuz bilgi birikimi ile global rakiplerimizin önüne geçebiliyoruz ve bu sayede karşılıklı çalışarak müşterilerimizin proseslerinde iyileştirme yapabiliyoruz. Bunu yönetmek ancak sistemli, proaktif bir yaklaşım ile mümkün olabiliyor. Kurulan entegre yönetim sistemi ve bunu destekleyen, tamamen kendi imkanlarımız ile oluşturduğumuz ERP Sistemi ile bunu başarabiliyor ve her geçen gün iyileştirme yönünde çalışmalar yapıyoruz. Kalite alarm ve hafıza sistemleri ile kalite yönetimini tüm prosesler için çalıştırıyor ve tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi bu sürecin içine dâhil ediyor, fikir ve önerilerine çok değer veriyoruz ”ifadesini kullandı.

“Kapasite, sürdürülebilir, kontrollü ve yönetilebilir olmalı”



Sektör bazlı tüm ana sanayilerin ve işletmelerin onaylı tedarikçisiyiz diyen Alan, “Sürekli iyileştirme ve ürün geliştirme çalışmaları sayesinde global rakiplerimiz ile rekabet gücü sağlıyoruz. Müşterilerimize 5 kıtaya yayılmış temsilciliklerimiz ile yakın destek veriyoruz. Büyümeyi, direkt kapasite büyümesi olarak görmüyoruz. Son iki senedir yaşanan pandemi, sektör lideri ülkelerde yaşanan tedarik sıkıntısı nedeni ile kapasite artışı olarak çok fırsatlar doğurdu, ama en önemlisi sürdürülebilir, kontrollü ve yönetilebilir bir kapasite olmalı. En verimli şekilde, müşteri ihtiyaçlarını en kaliteli olarak karşılıyorsanız, yaptığınız inovasyonlar ile müşterinizi etkileyebiliyorsanız o zaman kapasite artım ihtiyacı kendiliğinden geliyor. Biz de bu konuda gerekli adımları gerçekleştiriyoruz ”dedi.