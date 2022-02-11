Körfez Ticaret Odası (KTO),  sektörel değerlendirme çalışmalarına devam ediyor

KOCAELİ - Körfez Ticaret Odası (KTO) Mustafa Efe Konferans Salonunda gerçekleşen organizasyona Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ve Gebze Ticaret Odası sektör temsilcileri, Körfez Ticaret Odası meslek grubu üyelerinin yoğun katılımı oldu. Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Muhammed Bamyacı tarafından yapılan sunumda proje sürecinde yapılan kamu kurumu yöneticileri ile yapılan görüşmeler, sektör ziyaretleri, uygulanan anketler ile elde edilen sonuçların analizi katılımcılar ile paylaşıldı. Körfez lojistik haritası ve sektörün katma değerli işleri hakkında bilgi verildi. Ardından tüm katılımcılara söz verilerek değerlendirmelerde bulunulması istendi. Katılımcıların eklemek istedikleri sektörel sorun ve çözüm önerileri ile ilgili notlar alındı.



“Körfez, lojistik merkezinin önemli bir rolü olacak”

Yapılan araştırma sonucunda; Körfez lojistik sektörünün limancılık ve taşımacılıktan lojistiğe evrilmesinde lojistik merkezin önemli bir rolü olacağı vurgulandı. Paylaşılan raporda, “Taşımacılık sektörü özelinde Körfez ilçesi ve çevresinde taşıma işleri organizatörleri (freight forwarder) depo, antrepo, gümrük, laboratuvar, konteyner doldurma-boşaltma istasyonu (CFS), araç park yeri vb. lojistik sektörü unsurları, park, araç tamir ve bakım merkezleri, fenni muayene imkânları ve lojistikle ilgili diğer destekleyici faaliyetler ile lojistik sektörü mensuplarının konaklama vd. sosyal ihtiyaçlarına yönelik tesislerin yer aldığı bir lojistik merkeze ihtiyaç vardır. Körfez ilçesinde bir lojistik merkez kurulması hem limanlardaki art alan problemine bir çözüm getirecek hem de Körfez ilçesindeki lojistik ve ticaretle uğraşan şirketler için bir avantaj olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Taşımacılık sektörünün genel sorunları detaylandırıldı

Dr. Muhammed Bamyacı, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Baki Susam ve Oda Genel Sekreteri Berat Nas’ın yaptıkları saha ziyaretleri sonucu derlenen genel sorunlar; taban fiyat uygulaması, plaka tahdidinin hayata geçirilmesi, u-etds (elektronik takip denetleme sistemi) ve dijital takograf uygulamasına uyum sürecinde desteklenmesi, yetki belgesinin devrinin sağlanması, vergi borcu sebebiyle araç muayene istasyonlarında yaşanan sorunlar, akaryakıt istasyonlarından kaynaklı sorunlar, kooperatif yetki belgesi ihtiyacı, köprü ve otoyol geçiş indirimi, yol kenarı kontrol noktalarındaki sorunlar, zorunlu mali mesuliyet kasko poliçesi düzenlenmesi, ağır ticari araç alımlarında devlet desteği, akaryakıt fiyatlarının yüksekliği, nakliye sektöründe devlet destek ve teşviklerinin yetersiz olması, tehlikeli madde lojistiği ile ilgili problemler (mevzuat-maliyet problemleri), yük güvenliğiyle ilgili hukuki sorunlar, işçi alacaklarında dava açma sürelerinin uzunluğu başlıkları altında ifade edildi.

Gerçekleştirilen toplantıda Körfez’in taşımacılık sektör sorunları katılımcılar ile paylaşıldı. Bu sorunlar arasında; araç muayene istasyonu bulunmaması, lojistik merkez bulunmaması, konaklama ve sosyal alan eksikliği, konteyner depolama alanı ihtiyacı, ana arterlere bağlantı yollarının yetersizliği, kentsel trafik sıkışıklığı, üst geçit/alt geçit / kavşak /sinyalizasyon eksikliği, mesleki yeterliliğe sahip personel eksikliği, lojistik sektörüne yönelik yetişmiş personel eksikliği, nakliye sektörüne yönelik sürücü eksikliği sıralandı.

Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk yaptığı konuşmada, “Proje sürecinde saha ziyaretlerimiz sırasında değerli vaktini bizlere ayıran ve bizleri en iyi şekilde ağırlayan lojistik sektörü üyelerimize, toplantılarımıza katılan liman yöneticilerimize, akaryakıt şirketleri müdürlerimize, kamu kurumları yöneticilerimize, kıymetli hocamıza, projeyi yazan ve koordine eden personelimize, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu’na en kalbi duygularımla teşekkür ederim” dedi.