Körfez Ticaret Odası’nın üyeleri e-ihracata yöneliyor

KOCAELİ - Körfez Ticaret Odası (KTO), e-ihracat alanında üyelerine destek olmak amacıyla TurkishExporter’la işbirliği protokolü imzaladı. Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “İşbirliği ile üyelerimize e-ihracat farkındalığı kazandıracağız. Üyelerimizin e-ihracatta büyümeleri için eğitim, tanıtım ve uygulama pratiklerini bu protokol çerçevesinde TurkishExporter’la birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

7 dilde e-ihracat mağazaları açılacak



TurkishExporter-Körfez Ticaret Odası işbirliği protokolünün tek etaptan oluşmadığını ve çoklu etaplar içereceğini aktaran Öztürk, “Dünyaca tanınmış Türk ihracat platformu TurkishExporter’da her gün yüzlerce alım talebi yayınlanıyor. Bu talepler aynı gün ihracat iletişimi kurulabilecek çok önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu ihracat bilgi kaynağını üyelerimizin görmesini, bilmesini ve daha çok ihracat yapmasını istiyoruz” dedi. Bu kapsamda ilk etapta üyelerine TurkishExporter’da ücretsiz üyelik hakkı sağlanacağını ve bunları doğru kullanma deneyimlerini anlatacaklarını belirten Öztürk, “İkinci etapta ise TurkishExporter, üyelerimiz için 7 dilde tanıtım için e-ihracat mağazaları açacak. Üçüncü etapta ise şirketler, odamızın üyesi olduğuna dair Körfez Ticaret Odası üyesidir logosu ekleyecek. Bu logo firmaların varlığını resmi düzeyde belgeleyecek. Bunu şunun için yapıyoruz: Günümüzde tüm şirketler ve işler hızla dijital platfomlara katılıyorlar böyle olunca güven önemli bir kavram olarak dünden daha çok hayatımıza girdi. Yani fabrikanıza gelerek sipariş veren şirketler şimdi sizin belgelerinizi görerek ve teyitlerini yaparak sipariş verecek. Özellikle pandeminin seyahatleri nasıl azalttığını daha iyi anladığımız şu yıllarda bu işler giderek daha çok önem kazanacak” diye konuştu.

Yurtdışına açılmak isteyenlere e-ihracatın püf noktalarını anlatacağız



Recep Öztürk, yaptıkları protokolle, 15 farklı meslek grubunda 2700’e ulaşan üyeleri arasında ihracat yapanların dış pazardaki gücünü pekiştirmek istediklerini, ihracata başlamak isteyenlere ise e-ihracatın püf noktalarını anlatacaklarını söyledi. Öztürk, “TurkishExporter, Körfez Ticaret Odası işbirliği protokolü eğitimle başlayıp, e-ihracat mağaza açılışları ve demo üyelik açılışlarıyla sürecek. Bir yıllık işbirliği çalışması sonraki yıllarda da tekrarlanacak” açıklamasını yaptı.