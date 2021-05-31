Korkmaz Panel, ciroda ihracatın payını artırmak istiyor

Hilal SÖNMEZ

SİVAS - Soğutma sektöründe üretim yapan ve proje hizmeti veren Korkmaz Panel, 2020 yılını, yüzde 50’si ihracat olmak üzere 3 milyon dolar ciro ile kapattı. Firma, orta vadede hem cirosunu hem de ihracatın cirodaki payını artırmayı, uzun vadede ise soğutma sektöründe Türkiye’de ve dünyada tercih edilen marka olmayı hedefliyor.

Korkmaz Panel Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Korkmaz, Avrupa ve Afrika kıtası başta olmak üzere 70’in üzerinde ülkeye ürün ve hizmet ihracatı yaptıklarını belirterek, “Soğuk hava depoları ve sistemleri alanında üretim yapıyoruz. Modüler soğuk hava depoları, cihazları, panelleri, kapıları, endüstriyel paslanmaz ve havalandırma ekipmanları üretiyoruz. Ayrıca, uluslararası pazarda da kurulumdan kullanıma kadar tüm süreç için proje hizmeti veriyoruz. Bünyemizde bulunan Ar-Ge birimimizde en uzun süre ve en az enerji ile çalışan soğuk odaların ekipmanlarının üretimleri üzerine çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Yakın zamanda devreye aldıkları modüler soğuk oda sistemleri ve bu sistemler için ekipman üretimine yönelik 1 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdiklerini aktaran Korkmaz, “Orta vadede mevcut ürün gruplarımız ve yeni modüler odalarımız ile 2 yıl içinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 120’ye çıkarmayı ve ihracatımızın cirodaki payını yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise uluslararası pazarda en az 50 ülkede distribütor ve bayisi olan, bilinirliği sağlanmış, tercih edilen olmak istiyoruz” diye konuştu.