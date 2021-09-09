“Koronavirüs ve navlun krizinden doğan fırsat, kalıcı olmalı”

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Geçmişten Geleceğe Ekibi Sözcüsü Dr. Kayıhan Özdemir Turan, salgın ile birlikte değişen tedarik zinciri nedeniyle Çin’in avantajını kaybetmesi ve buna bağlı olarak artan navlunların Türk ihracatçısına yeni fırsatlar doğurduğunu dile getirdi. Özellikle tüketim merkezi Avrupa’ya yakınlığı nedeniyle son süreçte ihracat taleplerinin arttığını söyleyen Turan, bu dönemde alınan siparişlerin karşılığında kalite ve zamanında teslimatın sürdürülebilir bir performans ile sağlanması durumunda bu fırsatın kalıcı işbirliklerine dönüşebileceğini kaydetti. Türkiye’nin son yıllardaki deniz taşımacılığı oranlarının sürdürülebilir bir şekilde artmaya devam ettiğini söyleyen Kayıhan Özdemir Turan, 2 yıllık süre içerisinde tonaj, konteyner ve hareket bazında yüzde 20 düzeyinde artışların söz konusu olduğunu bildirdi. İhracatta olduğu kadar Türk denizciliğinde de yeni fırsatların ortaya çıktığını kaydeden Dr. Turan bu fırsatların hem ihracat hem de deniz taşımacılığında değerlendirilmesi için Türk ihracatçılarının deniz taşımacılığındaki yatırımlarını ve yapılanmalarının sürekli kılınması gerektiğini ifade etti. Dr. Turan, “Türkiye, birçok küresel markadan önemli talepler alıyor. Eğer elde ettiğimiz bu yeni talepler hem ihracatçılar için hem de lojistik hizmet sağlayıcılar için sürdürülebilir kılınırsa yeni yatırımlar hızla gerçekleşecek. Bu fırsatların etkin bir şekilde değerlendirilmesi için ithalat ve ihracatçılarla, lojistikçileri bir araya getirecek ve ortak akıl ile belirlenecek stratejik adımların atılmasına ihtiyaç var” diye konuştu.

Dr. Kayıhan Özdemir Turan, Çin’de talep artışını karşılayacak konteyner tedarikinin zayıfl aması ve yola çıkan konteynerlerin varış limanlarından iç noktalara gönderilememesinin konteynerlerin boşaltılmasını geciktirdiğini ifade etti. Yüksek navlun seviyelerinin 2023-2024’e kadar devam edeceğini belirten Dr. Turan, şunları söyledi: “Navlunlardaki artışı tetikleyen en önemli unsurlar; yeni gemi siparişlerinin denize inme süresinin 2023-2024’e denk gelmesidir.”

Öte yandan, UTİKAD’ın 15 Eylül’de yapılacak genel kurulunda yönetime aday olan Geçmişten Geleceğe UTİKAD Ekibi, derneğin Mersin’deki üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Dr. Kayıhan Özdemir Turan, Mersin’deki temsilciliğin daha etkin hale getirilmesini, Ankara’da da yeni UTİKAD temsilciliği kurmak istediklerini belirtti.