Koruma Klor, kimyasalda dışa bağımlılığı azaltacak

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Temel kimyasallar ürün gamında kostik soda, klor, femir 3 klorür, kalsiyum klorür, hidroklorik asit, klor parafin, polialüminyum klorür, alüminyum klorohidrat, sodyum silikat, tarım ilaçları bulunduğunu kaydeden Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, 2020 yılı itibarıyla yeni yatırımlarının başladığını ve 2021-2022 ve 2023 yıllarında 6 ayrı kimyasalı daha ürün gamlarına ekleyerek dışa bağımlılığı azaltacaklarını kaydetti.

5 yılda istihdamı yüzde 45 artıracak

Şirketin hayata geçirdiği yatırımlarla mevcut ürünlerin üretim kapasitesini sürekli artırdığını ifade eden Aracı, “Yatırımlarımızla ülkemize ithalatı yapılan ve cari açığa negatif yönde etki eden ürünleri de ürün gamına alarak, bulunduğumuz sektörde bu açığı kapatacak yerli ve milli kimyasalları üretmeyi hedefl iyoruz. Koruma Klor Alkali, 3 ilimizde üretim tesisi ve grup şirketlerinden İzmit Sakarya Nakliyat taşıma ağı avantajını kullanarak tüm ülkeye hizmet ediyor” diye konuştu. Aracı, 2020’de başlayan yeni kimyasal üretimleri, mevcut ürünlerin kapasite artırımı ve yeni tesis yatırımları ile önümüzdeki 5 yıl içerisinde mevcut istihdam sayısını yüzde 40 ila 45 artıracaklarını belirtti.

2 adet dezenfektanı piyasaya sürdü

Pandemi döneminde ortam ve el/cilt dezenfektan çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Aracı, “Gerekli ruhsat çalışmaları tamamlanmış 2 adet dezenfektan geliştirildi ve piyasaya sunuldu. Ayrıca devlet kurumları fonlu proje ürünü olarak da, iki kimyasalın yatırım kararı alındı, birinin üretim tesisi kuruldu” dedi.