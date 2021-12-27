Koruma Şirketler Grubu ve KALBEN Derneği işbirliğiyle çocuklar koruma altında

KOCAELİ - Kocaeli’ndeki aile evlerini koruma altındaki çocuklara açan Aracı ailesi, Kalben Çocuk Köyü’nün en büyük yüklenicilerinden oldu. Kalben Derneği ile düzenledikleri yeni yıl etkinliğinde konuşan Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı, “İlerideki yatırımlarımızda rol oynayacak gençleri her koşulda destekliyoruz” dedi.

Kalben Derneği İstanbul ve olmak üzere 2 pilot bölgede, 8 ayrı ev ve yurtta eğitim veriyor. Bugüne kadar 300 çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirilmesini sağlayan Kalben Derneği, 86 bin saatin üzerinde çocuklara eğitim imkânı sağladı. Koruyucu aile modelinin toplumda yaygınlaşması ve koruma altında yetişen gençlerin dayanışmalarının sağlanması amacıyla kurulan Kalben Derneği, koruyucu aile modelinden yararlanmak isteyenlere ve koruma altında yetişen gençlere psikososyal ve hukuki destek sağlıyor. Kimya sektöründe kalitesi ve performansına özenilen, yapılan yatırımlarla geleceği şekillendiren, çevreye ve değerlere saygılı öncü bir şirket olan Koruma Şirketler Grubu, 1994 yılında Koruma Klor Alkali olarak modern üretim yöntemlerine geçiş için yatırımlar yapmaya başladı. 25 yıllık süreçte Türkiye’nin Klor üretiminde en büyük üretici konumuna gelerek alanında geleceği şekillendirmeye devam ediyor. Nakliye, lojistik dağıtım, grup şirketler tarafından ithal edilen kuru ve sıvı kimyasalların depolanması gibi destek hizmetini yürütüyor. Şirket sahip olduğu sıvı kimyasal taşımaya uygun tankerleri ve sürekli gelişen karayolu araç filosu ile üçüncü şahıslara da hizmet veriyor.

Ülkenin bulunduğu her koşulda üreten ve geleceğe yatırım yapan Koruma Şirketler Grubu, Koruma Altında Yetişen Gençler ve Korucu Aile Derneği (KALBEN) ile iş birliğini geliştiriyor. Kalben Derneği ile bağlarını anlatan Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı, “Bütün çocuklar eşit haklara sahiptir, eşit ilgi ve desteği hak ederler. Bizim en büyük yatırımımız çocuklarımıza kalben desteğimiz. En özel anları çocuklarımız ile paylaşacağız. Benim de içerisinde büyüdüğüm aile evimizi Kalben Derneği’ne tahsis ettik. Ailemizin en nadide anılarının yaşandığı evde şimdi koruma altındaki çocuklar yetişiyor” diye konuştu.

Yeni yılda çocuklar için yepyeni projeler üreteceklerine değinen Aracı, “İlerdeki yatırımlarımızda rol oynayacak gençleri her koşulda destekliyoruz. Bize düşen vazife onlara aydınlık yarınlar bırakmak. Çocuklarımızın gelecekte hatırlayacağı güzel anılar bırakmak için çalışıyoruz. Elimizdeki imkanlar ile yetinmeyeceğiz ve çocuklarımıza daha iyisini sunmak için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“Kalben Çocuk Köyü’nün tohumlarını attık”

“Bu yaz ne yaptınız? Nerelisin?” gibi soruların korunmaya ihtiyaç duyan çocuklar tarafından yanıtlanmasının zor ve ağır bir psikolojik etki yarattığını belirten Kalben Derneği Kurucu Genel Başkanı Pelin Çalışkanoğlu Ekşi, “Biz, çocuklarımızın ruhunda meydana gelen kırılmaların önüne geçebilmek için onlara anlatabilecekleri hikayeler sunmak ve ait olacakları bir köy inşa etmek için kollarımızı sıvadık. ‘Kalben Çocuk Köyü’nün tohumlarını attık. Köyümüz, 4 çocuk evi, yemekhane, kütüphane ve kapalı etkinlik alanı olmak üzere 7 ayrı binadan oluşacak. Projemize 2 çocuk evi bağışlayan Koruma Şirketler Grubu ise projemizin hayata geçmesinde en büyük yüklenicilerinden biri olarak konumlandı. Kocaeli’nde çocuklarımız için düzenlediğimiz yıl partisi ile 2021’in son etkinliğini yaptık. Çocuklarımızın nice yıllara neşe, huzur ve içinde girmesi için 2022’de projelerimize hız vereceğiz ”dedi.

2021 yılını çocuklara mutlu bir anı bırakarak tamamlamayı hedefleyen Koruma Şirketler Grubu ve Kalben Derneği işbirliği, Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Kongre Merkezi’nde 40’ın üzerinde koruma altındaki çocuk için etkinliği düzenledi. Şişme oyun alanında eğlenen çocuklar, animatörler eşliğinde oyunlar oynandı. Yeni yıl pastası kesildikten sonra çocuklara çeşitli hediyeler sunuldu ve 2022 yılının sonunda etkinliğin tekrarlanacağı hatırlatıldı.