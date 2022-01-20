Koruma Temizlik A.Ş. İstanbul Panterleri Spor Kulübü’nün hijyen sponsoru oldu

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Covid-19 pandemisi ile birlikte evlerimizde kaldığımız dönemde özgürce hareket edebilmenin ne denli önemli olduğunu, ayrıca sağlığımız için hijyenin olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu bir kez daha anladık. Yaşadığımız bu süreç farkındalık odaklarımızı değiştirip, önceliklerimizi belirledi. Pandemi sürecinde en çok çalışan sektörlerin başında gelen temizlik sektörünün lider kuruluşu Koruma Temizlik A.Ş, temasın en çok olduğu spor aktivitelerinde hijyenin ve hareket etmenin önemine dikkat çekmek için “hareket koruma altında” mottosu ile örnek bir adım attı.

Temizlik sektörünün lider kuruluşu “Hareket koruma altında” mottosu ile ilk olarak Türkiye’nin dört bir yanından, kendine ait özel hikâyeleri olan kadın basketbolcuları bünyesinde bir araya getiren İstanbul Panterleri Spor Kulübü’nün hijyen sponsoru oldu. İstanbul Panterleri Spor Kulübü Kadın A Takımı ile sporcularının eğitim ve barınma ihtiyaçlarına destek olurken spor hayatlarının profesyonel anlamda sürdürülmesini sağlıyor. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden İstanbul Panterleri, yeni sezona yönelik hedeflerini desteklerle büyütmeye devam ediyor.

Toplumsal bilincin artırılması hedefleniyor

Toplum sağlığımız ve gelecek nesillerimiz için hareket edebilmenin ve hijyenin önemine dikkat çekip bu konularda farkındalık yaratmak isteyen temizlik sektörünün lider kuruluşu “Hareket Koruma Altında” mottosu ile İstanbul Panterleri Spor Kulübü’nün hijyen sponsoru olarak sporculara yüzey dezenfektanı, kişisel dezenfektan ve çeşitli temizlik ürünlerinin takdim etti. İstanbul Panterleri Spor Kulübü Başkanı ve A Takımı Antrenörü Tolga Dikmenli, “Takım üyelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığına en üst düzeyde dikkat ettiğimiz bugünlerde hijyen sponsorluğunun üstlenilmesi, kulübümüz için çok değerli bir destek. Teknik ekibimiz ve sporcularımız adına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Toplumsal bilincin artırılmasında fayda sağlayacak bir projenin ilk ayağı olarak gelecek projelere de ışık tutmuş olduk. Daha nice işbirliklerinde birlikte olmayı diliyoruz” dedi.

İstanbul Panterleri Spor Kulübü’nün hijyen sponsoru olarak sağlıklı ve güvenli bir sezon geçirmelerine destek olmayı hedefleyen Koruma Temizlik, hareketin olduğu her alanda hijyen konusunda farkındalık oluşturmak, aynı zamanda hijyenin sağlığımız için öncelik olduğuna dikkat çekmek için #hareketkorumaaltında sloganı ile harekete ve spora teşvik etmeye çağırıyor. Kişisel ve yüzey dezenfektanı ile çeşitli temizlik ürünleri ihtiyaçlarını karşılayarak; kulüp yöneticilerinin, teknik kadronun, basketbolcularımızın ve kulüp çalışanlarının sağlığının yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyan Koruma Temizlik A.Ş, sağlıklı ve güvenli bir dünyaya katkı sağlamak vizyonuyla bu zamana kadar olduğu gibi şimdi ve gelecekte de bilinçli, sağlıklı toplum ilkesini koruyacaklarını ve toplumun bilinçlenmesine katkılarını sürdüreceklerini vurguladı.