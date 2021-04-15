Koruma, yerli ürettiği Benfluralin ve Bakır oksiklorür ile ithalata bağımlılığı azaltacak 

Sabiha TOPRAK

Kimya sanayinin yüzde 100 yerli sermayeli şirketi Koruma, tarım sektöründe kullanılan 2 aktif maddeyi yerli olarak üretti. Koruma’nın güçlü teknik ekibi, tamamı ithal edilen Benfluralin ve Bakır oksiklorür aktif maddelerini yerli olarak geliştirmeyi başardı. Tarım ilacı üretiminde Türkiye’nin öncü şirketlerinden biri olan ve bu alanda pek çok ilki gerçekleştiren Koruma, bu aktif maddelerin üretileceği tesisler için yatırımlarını da tamamladı ve küresel teknik hammadde pazarında yerini güçlendirdi.

Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Kemal Aracı, “Herbisit grubunda yer alan Benfluralin, yabancı otlarla mücadele için tarım ilacı üretiminde kullanılan bir aktif madde. Türkiye için stratejik önemde bulunan ayçiçeği ve pamuk tarımında kullanılan bu aktif maddeyi dünyada çok az şirket üretebiliyor” dedi. 2018 yılında Benfluralin aktif maddesini Türkiye’de üretmek için Koruma tarafından proje ortağı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü ile birlikte Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) Ar-Ge projesi başvurusu yapıldığını belirten Kemal Aracı, “Koruma’nın deneyimli Ar-Ge ekibinin 3 yıl süren zorlu çalışması sonucunda projede mutlu sona ulaşıldı ve hedeflendiği gibi Benfluralin aktif maddesi ilk kez yerli olarak geliştirildi” ifadesini kullandı.

Türkiye’de ilk kez yüzde 100 yerli üretilecek

Fungusit grubunda yer alan Bakır oksiklorürün ise sebze ve meyve yetiştiriciliğinde fungal ve bakteriyel hastalıkları önlemek amacıyla kullanılan bir aktif madde olduğunu söyleyen Aracı, Türkiye’de tarım ilacı aktif maddesi olarak kullanılan bakır oksiklorürün tamamının ithal edildiğini belirtti. Bakır oksiklorür üretiminde kullanılan kimyasalların, Koruma’nın kendi üretim tesislerinde üretildiğini aktaran Aracı, Teknoloji ve know-how’ı tamamen Koruma’ya ait olan bakır oksiklorürün, tarım ilacı aktif maddesi olarak Türkiye’de ilk kez yüzde 100 yerli olarak üretileceğini ve bu üretimle birlikte ithalattaki dışa bağımlılığın azalacağını kaydetti.

Türk tarımı adına iki önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Kemal Aracı, “Uzun yıllardır tarım ilaçları sektöründe hizmet veren bir şirket olarak birçok yeniliği ülkemize kazandırdık. Türkiye, bir tarım ülkesi olmasına rağmen ülkemizde üretilen aktif madde sayısının çok düşük seviyelerde olması önemli bir sorun. Koruma olarak bazı stratejik aktif maddeleri ülkemizde üretmek hedefiyle yola çıktık. Gerek teknoloji ve know-how gerekse nitelikli insan kaynağımızla bunu yapabilecek güçteyiz” diye konuştu.

Teknik hammadde üretimi

Ar-Ge çalışmaları sonucunda çiftçinin ihtiyaç duyduğu iki önemli aktif maddeyi yerli olarak üretmeyi başardıklarını vurgulayan Aracı, şunları kaydetti: “Trifluralin aktif maddesinin AB’nin ardından ülkemizde de yasaklanması sonrasında pamuk ve ayçiçeği üreten çiftçilerimiz büyük sorunlar yaşıyordu. Bu soruna çözüm bulmak, Benfluralin aktif maddesini yerli olarak geliştirmek ve üretmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge Projemizin yanında, ülkemizde önemli bir kullanım alanı bulunan ve tamamı ithal edilen Bakır oksiklorür aktif maddesini yerli üretmek üzere gerçekleştirdiğimiz çalışmaları başarıyla sonuçlandırdığımız için gurur duyuyoruz. Artık küresel ölçekte teknik hammadde üretiminde Koruma’nın da adı yer alacak.”

İstihdamı artıracak

Benfluralin ve Bakır oksiklorür aktif maddelerinin üretimi için Kocaeli fabrikalarında kurdukları tesisler ile yeni istihdam da yarattıklarına dikkat çeken Şükrü Kemal Aracı, “Her alanda olduğu gibi tarımda da kendi kendine yetebilmek ve yerli üretim yapmak stratejik bir öneme sahip. Türk tarımının hizmetine sunduğumuz yüzde 100 yerli üretim aktif maddeler, ithal ürün bağımlılığına son verirken çiftçimizin hem daha az maliyetle hem de daha hızlı ve kolay şekilde ihtiyacını karşılamasını sağlayacak. İhracat tarafındaki potansiyeli de değerlendirerek ülke ekonomisine sağladığımız katkıyı daha da artırmak hedefindeyiz” dedi.