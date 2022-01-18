KOSBİ’li sanayici, Yiğitler Barajı’nın bitirilmesi için ortak akıl arayışında  

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Yıllık 7 milyar dolar ticaret hacme ve 500’ün üzerindeki fabrikaya sahip olan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) sanayicileri su sorununu ortadan kaldıracak, sanayi dışında tarımsal sulamaya da hizmet verecek Yiğitler Barajı’nın tamamlanması için çözüm arayışlarını hızlandırdı. Bölge sanayicileri, baraj tamamlandığında kullanacakları su bedelini şimdiden ödemek dahil, Avrupa Birliği destekleri ya da çevre fonlarından kaynak sağlama gibi yöntemleri ele alacakları zirvede bir araya gelecek.

KOSBİ Başkanı Kamil Porsuk, 920 sanayi parseliyle Türkiye’nin sayılı büyüklükteki sanayi üsleri arasında yer alan bölgenin önemli sıkıntılarından birinin su olduğuna dikkat çekti. Bu sıkıntıyı gidermek için 2012’de yatırım programına alınan Yiğitler Barajı’nın sarp bir bölgede olduğunu hatırlatan Porsuk, inşaatın 2017’de başladığı ve şu ana kadar yaklaşık yüzde 30’unun tamamlandığı bilgisini paylaştı. KOSBİ’nin baraj ile ilgili kamulaştırma bedellerinde üzerine düşen payı düzenli bir şekilde ödediğini kaydeden Porsuk, “Yiğitler Barajı’nda toplanacak 16 milyon m3 suyun 9.5 milyon m3’ünü Kemalpaşa OSB’nin, kalan miktarının ise tarımsal sulamada kullanılmasına imkan sağlayan protokol DSİ Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı ile imzalanmıştı. Yaklaşık yatırım maliyeti 100 milyon TL olarak ilan edilen barajın şu an yüzde 30’u tamamlandı. Bu yıl bütçeden 30- 35 milyon TL’lik bir kaynak ayrıldığı ifade ediliyor. Bölge sanayicileri olarak bizler de 30-35 milyon TL kaynak yaratabilirsek barajın bitişi noktasında önemli mesafe alınmış olacak. Dolayısıyla bölge köylüsü, çiftçisine bir yük getirmeden bu sudan yararlanacak olan bölge sanayicisinin desteğini sağlayacak yöntem arayışımız sürüyor” diye konuştu.

Ortak akılla çözüm üretilecek

Yer altı sondajlarının 700-800 metreleri bulduğunu, barajın tamamlanması ile yer altı su rezervinin de artacağını vurgulayan Kamil Porsuk, Şubat 2021’de Devlet Su İşleri Yeraltı Suları Genel Müdürlüğü tarafından KOSBİ’nin bulunduğu havza içerisinde yer altı su kuyusu açılmasının yasaklandığını belirtti. Porsuk, “Su kaynaklarının yok oluşuna karşı alınan bu kararla yeni yatırım yapacak sanayicilerimizin su ihtiyacı karşılanamayacağı gibi su olmadığı takdirde bu yatırımların hepsi atıl kalacak. Üretim ve istihdam kaybı yaşanacak. Buna karşın ortak yapabileceklerimizden hareketle ilk olarak yoğun su kullanan kağıt, gıda, kimya, içecek sanayi gibi sektörlerden en az 50 firma ile toplanarak yöntem belirleme kararı aldık” dedi. Porsuk şöyle devam etti: “Tamamen ticari yöntem düşünsek barajı bir kişiye devrederek yapılmasını sağlarız. Ama tüm sanayicilerimizin katılımı ile ortak akılla çözüm üretmeye kararlıyız. AB kaynağı yaratıp, çevre fonlarından yararlanmak, banka kredisi kullanmak olası yöntemlerden sadece birkaçı. Katkıda bulunan sanayicinin katkısı oranında ucuz su kullanacağı, bir yöntem geliştirmeyi hedefliyoruz. Sanayicinin kullandığı yanında tarımsal işletmede kullanan insanlarımızın da bu suya bir an önce kavuşması için taşın altına elimizi koymaya kararlıyız.”

Kiraz hasadı öne çekilecek

Kemalpaşa için sanayi kadar tarımın da önemli olduğuna dikkat çeken Kamil Porsuk, “Bu barajın yapılması ile iklimde bir miktar yumuşama olacak. Böylelikle kuzey yarım kürenin ilk kirazının yetiştiği Kemalpaşa’da kiraz hasadı bir hafta 10 gün öne çekilecek. Bu sayede kiraz üreticimizin elde edeceği gelirde gözle görülür bir artış yaşanacak” dedi.