KOSGEB desteği ile başladı, şimdi ihracat yapıyor

Müberra TAŞÇI



TOKAT - KOSGEB desteği ile yapmış oldukları yatırımla ilgili konuşan Sazlıca Organik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Oktay, “Devletimiz KOSGEB aracılığıyla bizlere kuruluş desteği, işletme gideri desteği, makine teçhizat desteği, SGK gideri desteği, personel desteği ve benzeri daha birçok sınırsız destek verdi. Şimdi ise ilk ihracatımızı ise Viyana’ya ondan sonra da Almanya’ya gerçekleştirdik” dedi.

KOSGEB desteği ile başladığı işine ihracatı da eklediklerini dile getiren Sazlıca Organik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Oktay, “2019 Aralık ayında işletmemizi kurduk. Devletimiz KOSGEB aracılığıyla bizlere kuruluş desteği, işletme gideri desteği, makine teçhizat desteği, SGK gideri desteği, personel desteği ve benzeri daha birçok sınırsız destek verdi. Şimdi ise ilk ihracatımızı ise Viyana’ya ondan sonra da Almanya’ya gerçekleştirdik. Hedefimiz daha fazla ülkede ihracat yapabilmek” diye konuştu.

Ürünlerini 70’den 70’e herkes kullanabiliyor

Ürünlerini 7’den 70’e herkesin kullanabileceğini ifade eden Oktay, “Her şeyin en iyisine güvenilir olarak nasıl ulaşabilirim diye düşünürken kendimi fark etmeden organik sertifikalı ürünlerin içerisinde buldum. Sonra ben kendime bir ürün geliştirdim. Geliştirdiğim ürün ise kuşburnu marmelatıydı. Yaptığım kuşburnunun diğer kuşburnu marmelatlarından farkı ise üzüm suyundan şekersiz olarak yapılması. Yaptığım ürünü 6 aylık bir bebekten tutun 80 yaşındaki bir yaşlıda güvenerek rahatlıkla tüketebilir. Ürünümüz C vitamini hastalıklarda şifa olarak kullanılabilir. Bu ürünü geliştirdim ve ürünün üzerinden yürüyerek imalathanemi kurdum. İşletmemizde sirke çeşitleri, marmelatlar ve reçeller yapıyoruz. Bizim en dikkat çeken ürünümüz ise kuşburnu marmelatıdır” şeklinde konuştu.



Tek bir erkek bile yok, tüm çalışanları kadınlardan oluşuyor

Tüm çalışanlarının kadın olduğunu ve kadın istihdamına destek verdiğini belirten Oktay, sözlerine şunları ekledi: “Yaz sezonunda değişmekle beraber imalathanede şu anda yaklaşık 1520 kişi çalışanımız var. Ve çalışanlarımızın hepsi dezavantajlı kadın personellerden oluşuyor. Bir tane bile erkek çalışan yok. Yeri gelir yük indirirken bile bir erkeğin yapabileceği iş varsa biz onu da kadınlarla yapabiliyoruz. Ben sadece kadınlarla çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınların kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Her kadının ekonomik özgürlüğünün olması için dezavantajlı kadın personeller ile iş birliği içerisindeyiz. Onların da ayaklarının üzerinde durabilmesini sağlıyoruz.”