KOSGEB Kocaeli’nin proje bazlı destek programlarına yoğun ilgi

KÜBRA OĞURLU



KOCAELİ - En önemli paydaşları arasında MÜSİAD Gebze Şubesi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Gebze Ticaret Odası (GTO), Girişimci İşadamları Vakfı, Bilişim Vadisi, belediyeler ve OSB’lerin olduğu KOSGEB Kocaeli, üniversite, sanayi işbirliğiyle hayata geçirdiği projelere ağırlık verdi. KOSGEB Kocaeli Batı Müdürü Hakan Demirci, “Desteklerimizin duyurulması, işletme ve girişimcilerimizin bilgilendirilmesi, desteklerimizin yenilenmesi ve değişimi konularında tüm paydaşlarımızla iş birliği içindeyiz. GÜÜ ile sanayicilerimizi buluşturma konusunda önemli bir misyonumuz var. Proje bazlı desteklerimizin tamamında GTÜ öğretim elemanları değerlendirici, izleyici olarak görev alıyor” dedi.

2021’in ilk yarısında 4.6 milyon liralık destek

2020’de KOBİ’lere 8 milyon TL’nin üzerinde proje bazlı destek sağladıklarını belirten Hakan Demirci, 2021’in ilk yarısında 40’ı ileri girişimci, 41’i geleneksel girişimci olmak üzere 81 adet işletmenin kuruluşuna destek verdiklerini söyledi. Demirci, “Bu kapsamda, geleneksel girişimcilerimize 450 bin TL, ileri girişimcilerimize ise 4 milyon 213 bin TL destek sağladık” dedi. Verdikleri desteklerin yüzde 25’inin girişimcilik desteği olduğunu belirten Demirci, yüzde 75’lik kısmının ise kurulu işletmelere sağlanan destekler olduğunu söyledi. Herhangi bir proje hazırlamaksızın alınabilen İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelerin yeni istihdam edecekleri üniversite mezunu personellerine, yaptıracakları testlere, alacakları belgelere ve katılacakları yurtiçi fuarlara destek verdiklerini ifade eden Demirci, “Bölgemizde proje bazlı destek programlarına da yoğun ilgi var. ‘KOBİGEL’, ‘Yurt Dışı Pazar’, ‘Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon’, ‘İş Birliği’, ‘KOBİ Teknoyatırım’ ve ‘Stratejik Ürün Destek’ programlarına işletmelerimiz başvuru yapıyor” ifadesini kullandı.

245 yeni girişimcinin çoğu kadın

KOSGEB Kocaeli Batı Müdürlüğü etki alanında 245 kişinin Yeni Girişimci Desteği ile işini kurduğuna değinen Hakan Demirci, “Girişimcilerimizden 159’u geleneksel girişimcilik, 129’u ise ileri girişimcilik destek programlarımızdan faydalandı. Yarısından fazlasını kadın girişimciler oluşturuyor. Özellikle eğitimlerimizi e-devlet üzerinden sunmamız girişimcilerimize önemli bir kolaylık sağladı. İmalat sanayinde faaliyet gösterecek girişimcilerimizin destek limitlerini artırdık” açıklamasını yaptı.

Hakan Demirci, “Geleneksel girişimcilik kategorisinde iş kurmak isteyen girişimci adaylarının yalnızca geleneksel girişimcilik eğitimini tamamlamaları yeterli oluyor. Ancak, ileri girişimcilik kategorisinde işletme kurmak isteyen girişimci adaylarının ise, hem geleneksel girişimcilik eğitimini hem de ileri girişimcilik eğitimini sistem üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Girişimcinin kurduğu işletmenin faaliyet konusu geleneksel girişimci destek programı kapsamında toplam 65 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, ileri girişimci destek programı faaliyet konularında ise, 365 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlıyoruz” diye konuştu.

Dijital işletmeler kurulacak

Hakan Gemici, Gebze Güzeller OSB (GGOSB) işbirliğinde yürüttükleri TEKMER projesiyle, işletmelerin kurulması ve sürdürülmesi için destek sağladıklarını kaydetti. GGOSB’un, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Türk Alman Üniversitesi ve TOSYÖV Kocaeli işbirliğinde bu programa başvurduğunu belirten Demirci, “TEKMER kapsamında sanayide dijitalleşme temalı birçok işletme burada kurulacak, sanayicimize hizmet verilecek” dedi. Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile KOBİ’lerin ihracatlarını artırmayı hedefl ediklerini vurgulayan Demirci, “KOBİGEL Programı kapsamında 3 yıldır KOBİ’lerimizin dijitalleşmesini. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile KOBİ’lerimizin yeni ürün geliştirmelerini, KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı ile katma değerli ürün üretim hattı kurulmasını destekliyoruz” dedi.