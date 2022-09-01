KOTO, Bosna Hersek 3. Sağlık Turizmi Fuarı’nda stant açtı

KOCAELİ - KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Bosna Hersek ülke protokolüne ve sektörün öncülerine, Kocaeli’nin sağlık gücünü anlattı. Fuarın açılışına Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Eşi, Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Sebija Izetbegović, Zenica- Doboy Kantonu Sağlık Bakanı Dr. Adnan Jupic, T.C. Saraybosna Ticaret Müşaviri Sevgin Güngör, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Aksoy, Bosna Hersek Sağlık Sigortacılığı Kurumu Başkanı Vlatka Martinovic, Bosna Hersek Sağlık Sigortası ve Reasürans Fonu Yabancı Sigorta Servisi Başkanı Suada Kovacevic, Yurtdışı Hasta Sevki Yöneticisi Predrag Puhalo ve Türkiye’den 15 hastane katıldı.



KOTO’nun hedefi Borna Hersek ve civarındaki ülkeler

Bosna Hersek’te gerçekleştirilen 3. Sağlık Turizmi Fuarı hakkında değerlendirmede bulunurken, “Yürüttüğümüz markalaşma çalışmaları neticesinde Kocaeli’yi sağlık turizmi alanında Avrupa ve Ortadoğu’nun tercih listesine yerleştirmiş bulunmaktayız” diyen Hüseyin Gezer, bu fuarla eksenlerini daha da genişlettiklerini kaydetti. Bosna Hersek ve civarındaki ülkeleri hedeflediklerini ifade eden Gezer, “Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İlimizin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini de paylaştık, kentimize davet ettik. İlimiz, sağlık alanındaki yetkinliği ile en çok ziyaret edilen stantlar arasında yer aldı. Katılımcılar ve Bosnalı yetkililer ilimiz sağlık sektörünün başarıları ve potansiyeli ile yakından ilgilendi. Çok sayıda firma ilimizdeki hastane ve sağlık kuruluşları ile işbirliğine açık olduklarını vurguladı. İlimizdeki sağlık kuruluşlarının anlaşma yapabilmesi için birebir görüşmeler gerçekleştirdik” diye konuştu.