KOU Electromobile Takımı kendi aracıyla TEKNOFEST’e katılacak

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Üniversitesi ile yaptığı işbirliği kapsamında teknoloji alanında desteklediği öğrenciler kendi tasarladıkları araçla Teknofest’e katılacak. Üniversite öğrencilerinden oluşan ekip, Teknofest öncesinde araçlarıyla Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda mücadele edecek. Eylül ayının ilk haftasında Körfez pistinde dereceye girmek için yarışacak KOU Electromobile Takımı, tasarladıkları aracı kendi elleriyle çekiciye yükleyerek yarışın yapılacağı alana taşıdı.Yarışa hazırlanan ve aracın son kontrollerini ekibiyle birlikte yapan KOU Electromobile Takım kaptanları Yasin Torun ve Berkil Genç, yaptıkları çalışmayı anlatarak, aracın tüm aşamalarını kendi ekipleriyle birlikte tasarladıklarını söyledi.

82 kişilik kadro

KOU Electromobile Takımı, 46 ana ve 36 kişilik destek ekip olmak üzere toplam 82 üyeden oluşuyor. KOU Mekatronik ve Otomotiv Mühendisliğinden öğretim üyeleri, takıma danışmanlık yapıyor. Takımda 45 Otomotiv Mühendisliği, 29 Mekatronik Mühendisliği, 3 Makine Mühendisliği, 2 Enerji Sistemleri Mühendisliği, 2 Elektrik Mühendisliği öğrencisi bulunuyor. KOU Electromobile Takımının hazırladığı araç, yarışların ardından İstanbul’da olan TEKNOFEST’te sergilenecek. Öte yandan KOU Electromobile Takımı, bu yıl nisan ayında açıklanan Ön Tasarım Raporunda 83 Takım arasında 7. ve 21 Ağustos tarihinde açıklanan Teknik Tasarım Raporunda 64 Takım arasında 8. olarak büyük başarı sağladı.