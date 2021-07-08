Koyuncu, NATO’nun Romanya Tatbikatı’nda MTÖD’lerini test etti

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Savunma sanayi başta olmak üzere çelik ve kumlama sektörlerinde faaliyet gösteren Koyuncu Çelik, NATO standartlarında üretimini yaptığı modüler mühimmat deposu (MTÖD) ürünlerini NATO’nun Romanya’da düzenlediği askeri tatbikat alanında test etti. Geliştirdiği yeni nesil modüler mühimmat depoları ile Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, NATO ve savunma sanayi firmalarının en önemli lojistik tedarikçilerinden biri olarak öne çıkan Koyuncu Çelik, 14 ülkeden 2 bin 200 askeri personelin katılımıyla gerçekleştirilen NATO’nun Romanya tatbikatına katılım sağladı.

Gerçekleştirilen tatbikat sırasında MTÖD’lerin askeri hareket alanındaki performanslarını test eden firma, ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Koyuncu Çelik Genel Müdürü Fatih Koyuncu, bugüne kadar MSB’nin aracılığıyla NATO’ya 20 feet kapasiteli 250’ye yakın MTÖD gönderdiklerini söyledi. NATO tatbikatında MTÖD’lerin katılımcı diğer askeri personelin lojistik gücünü ve güvenlik standartlarını artırdığını belirten Koyuncu, “Ürünümüz tüm askeri sistemlere uygun olarak geliştirildiği için tatbikat sırasında başarılı bir şekilde görevini tamamladı. Katılımcı ülkelerin askeri personelleri tarafından oldukça beğenilen MTÖD’lerle ilgili yurt dışından yoğun talep alıyoruz” dedi.

Stratejik ürünler arasında

NATO standartlarında üretilen MTÖD’lerin askeri hareket alanlarında tehlikeli mühimmatların sağlıklı ve güvenli bir şekilde depolanmasını sağladığı için stratejik ürünler arasında yer aldığını kaydeden Koyuncu, “MTÖD’lerin üzeri toprakla örtüldüğü için hem içerden hem de dışarıdan gelecek tehditlere karşı üstün koruma sağlıyor. MTÖD’lerin içerisinde mühimmata göre uygun hava sıcaklığını sağlayan iklimlendirme cihazı, yangın alarmı ve güvenlik donatıları ve paratoner sistemi bulunuyor. Bu donanımlarla askeri hareket alanında mühimmattan kaynaklanacak kazaların önüne geçerek personelin güvenlik standardını artırıyoruz” diye konuştu.

Kendi kendine hareket edebiliyor

MTÖD’leri daha da akıllandıracak ve otonom hale dönüştürecek 5 milyon TL bütçeli Ar-Ge çalışmalarının sonuna geldiklerini belirten Fatih Koyuncu şöyle konuştu: “Vinçlerin ve TIR’ların giremediği harekat alanlarında MTÖD’lerin kendi bünyesinde farklı yerlere ulaşmasını sağlayacak otonom sistemleri geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Patent sürecinin ardından seri üretime geçmek için KOSGEB’in desteğiyle son testlerimizi yapıyoruz. Test sürecimizi de tamamladıktan sonra modüler taşıyıcılı mühimmat depolarımızın hem Milli Savunma Bakanlığı, hem İçişleri Bakanlığı hem de NATO envanterine girmesi için çalışmalarımıza başlayacağız.”