Kozanlar, ısı istasyonunda Almanya ve İngiltere’nin tedarikçisi oldu

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

AFYON - Kozanlar Grup Genel Müdürü Halil Kozan, "Sektördeki yabancı markaların üstünlüğünü azaltmak amacıyla yaptığımız yatırımlarla, Almanya ve İngiltere’nin önemli tedarikçisi haline geldik" dedi.



Afyon Sandıklı’da sıhhi tesisat firması olarak işe başlayan, ardından DGİ markası ile Türkiye’nin ilk ulusal daire giriş istasyonları yatırımını gerçekleştiren Kozanlar Grup şirketi Kozanlar Isı Teknolojileri ve Çözümleri A.Ş, her yıl Avrupa’ya 100 bin adet ısı istasyonu satıyor. Kozanlar Grup Genel Müdürü Halil Kozan, Türkiye’de ısı istasyonu sektörüne öncülük eden yüzde 100 yerli bir firma olarak, Ar-Ge merkezinde geliştirdikleri teknolojiyle ürettikleri ürünlerin yüzde 70’ini ihraç ettiklerini yüzde 30’unun ise yurtiçindeki talebi karşıladığını söyledi.

İthalatın önüne geçti



Kozan, Türkiye’de toplu konut projelerinin çoğalması ile birlikte artan talebi yerli ürünlerle karşılamak ve sektördeki yabancı markaların üstünlüğünü azaltmak amacıyla yaptıkları yatırımla, bugün Almanya ve İngiltere’nin önemli bir tedarikçisi haline geldiklerini kaydetti. Sektörde uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübeye ek olarak, teknoloji üreten bir marka olarak, Türkiye’de en fazla üretim yapan iki firmadan biri olduklarını dile getiren Kozan, “Avrupa’ya ürün satma konusundaki iddiamızı 2 yıl süren çalışmalar sonunda gerçekleştirdik. Avrupa’nın kalite standardına ulaşan ürünlerimizin büyük bir kısmını ihraç ediyoruz. Ürettiğimiz ürünlerle, Türkiye’nin daire giriş istasyonu ithalatını da neredeyse sona erdirdik” şeklinde konuştu. 2002 yılında çıkarılan kanunla, 2 bin metrekareyi geçen toplu konutlarda kombi kullanımının yasaklanarak merkezi sisteme geçilmesi ve konut projelerindeki hareketlilik ile birlikte bu alana yapılan yatırımların arttığını ve sektörün büyüdüğüne dikkat çeken Halil Kozan, şunları söyledi: “Isı istasyonunun yaygınlaşmasına en büyük etken yatırım, işletme ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi ve enerji verimliliğine yönelik avantajlarıdır. Özellikle büyük şehirlerdeki konutlarda, merkezi sistemlerde mutfak ve banyoda kullanılan suların ısıtmasını sağlayan ürünlerimizle pay ölçer ve faturalandırma hizmeti veriyoruz. Yerli üreticilerin sayısının artması ile Türkiye bu alanda son derece iyi bir noktaya geldi. 1992 yılında sıhhi tesisat firması olarak başladığımız işimizi, Afyon’un jeotermal ısıtmaya geçmesi ile büyüttük.”

Ar-Ge merkeziyle öne çıkıyor



Konut ısıtmasının yanında otel, sera ısıtma, jeotermal sera ısıtması alanına yatırımlar yaptıklarını ve bu süreçte de daire giriş istasyonları farikasını devreye aldıklarını anlatan Halil Kozan, “Kozanlar Grup, şirketleri ile birlikte bugün jeotermal ısıtma, sera sistemleri, jeotermal tarım, ısı teknolojileri ve inşaat gibi farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdürüyor” dedi. Fabrika bünyesinde kurdukları Ar-Ge merkezinin, ürünlerin sıcaklık basınç debi değerlerini raporlayabilen ilk test merkezi olma unvanına sahip olduğunun da altını çizen Kozan, üretim tesislerini proje tasarım, üretim bandı ve makine parkuru, kalite kontrol ve test, lojistik depo, garanti koşulları ve geniş servis ağıyla gelişen pazar ve koşullara uygun olarak her türlü projeye cevap verecek şekilde konumlandırdıklarını ifade etti.