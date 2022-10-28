“Kredi kullanımında esnaf-tacir ayrımı kaldırılmalı”

Duygu GÖKSU



İZMİR - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ekonomik şartlardan dolayı 2023 bütçesinin tedbirli kullanılması gerektiğini vurgularken, kredi kullanımında esnaf-tacir ayrımının finansmana erişimi zorladığını dile getirdi. Özgener, 66,58 hektar büyüklüğündeki Torbalı OSB’nin 62,62 hektar daha genişlemesiyle ilgili imar ve parselasyon planının, bakanlığa onaya sunulduğunu ve inceleme safhası başladığını da ekledi.

Dijitalleşmenin hız kazandığını ifade etmenin yaşanılan değişim sürecinde yetersiz kaldığına işaret eden Özgener, “Tüm eğilimleri fırsat bilerek ve riskleri öngörerek odamız 2023 yılı çalışma programı ve bütçesi hazırlıklarına başladık. Ekonomik şartlardan dolayı bütçemizi çok daha tedbirli şekilde hazırlamamız gerekiyor” diye konuştu.

İhracatta pazar değişimi ve çeşitliliğini sağlamak üzere Ticaret Bakanlığı desteğiyle çeşitli sektörlerde UR-GE projeleri yürüttüklerini söyleyen Özgener, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin çalışmaları kapsamında etkinlikler açısından hareketli bir döneme girildiğini belirtti. Özgener, “İş dünyasının ihtiyaç alanlarına girişimciler tarafından çözüm üretilen İzQ Bridge etkinliğimizin ilkini İnci Holding ile başlatmıştık. İzQBridge’in ikinci etkinliği ise Sun Tekstil ile olacak. Türkiye İş Bankası, Levent’te bulunan İş Kuleleri’nde girişimcilere özel İstanbul Girişimcilik Şubesi’ni açtı. Şimdi bu şubenin ikincisini, İzQ Girişimcilik Merkezimizin içinde hayata geçirdik. İzQ projemizin ve Türkiye İş Bankası’nın ekosistemi desteklemek noktasında benzer vizyonlara sahip olduğunu görmek bizleri heyecanlandırdı ve içimize çok sinen, çok önemsediğimiz bir birliktelik oldu. Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeliyle geleneksel banka şubesinden ayrışan Girişimcilik Şubesi, startup’larave girişimcilere hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Finansmana erişimlerinin bu kadar ihtiyaç ve zor olduğu dönemde kredilerin sadece hem esnaf odası, hem de TOBB’a üye olması şartıyla veriliyor olmasının ihtiyaçlara tam olarak karşılık veremediğini ifade eden Özgener, işletmelerin kredi kullanımlarında esnaf-tacir ayrımının kaldırılması gerektiğini vurguladı.

“Konaklamada, cirodan yüzde2 vergi sektörü zorlar”

Seyahatlerin tamamen durması sebebiyle pandemide en ağır darbelerden bir tanesini turizm sektörünün aldığını hatırlatan Özgener, “2019 yılında konaklama sektörüne yönelik oluşturulan yüzde 2’lik Konaklama Vergisi uygulaması 2023 yılına kadar ertelenmişti. 2022 yılının ancak ikinci yarısında verimli bir çalışma potansiyeli yakalayan sektör, ilk tam sezonunu yapacağı 2023 yılını ek bir vergi ile geçirmekte zorluk çekecek. Toplam ciro üzerinden uygulanacak yüzde 2 vergi yerine geceleme başına daha uygun bir rakam tahsil edilmesi hem sektörü rahatlatır hem de konaklayan misafirin tepkisini çekmez” değerlendirmelerinde bulundu.