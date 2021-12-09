Kroman Çelik'ten masallar projesi

KOCAELİ - Kroman Çelik İlkokulu öğretmenlerinden Zeynep Kocabaş projenin kurucusu, Müdür yardımcısı Neslihan Atar,2/B sınıf öğretmeni Meral Atilla,2/E sınıf öğretmeni Ferda Hazır ve 4/E sınıf öğretmeni Melike Taşkaya proje üyesi olarak görev aldı. Çeşitli illerden öğretmenlerin de yer aldığı Projede 3 de yabancı üye katıldı.

Proje ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sözlü kültürümüzün en önemli mihenk taşlarından olan masallarımızla çocuklarımızın hayal dünyalarında keşfe çıkmalarını, ufuklarını zenginleştirmeyi ve yaşamın anlamını bulmalarını istiyoruz. Modern çağın günümüz çocuklarını Anadolu Masallarımızla eğlendirirken düşündürmeyi, özgüven kazanmalarını, değerler eğitimini yaşamayı, merak uyandırmayı, dil gelişimini, dinleme becerilerine katkı sağlamayı, kitap okumayı, kitap sevgisini aşılamayı, sorun çözücü yaklaşımlarla sorun çözmeyi ve kültürel mirasına sahip çıkan mutlu çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.” Cüneyt Özdemir, Çocukların dikkatine hayran kaldığını söyledi. Öte yandan Proje kurucusu öğretmen Zeynep Kocabaş bu tür projelere devam edeceğini belirtti.