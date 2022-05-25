KSO 2022 Yılı Koşusu, Kartepe Hipodromu’nda gerçekleştirildi

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın geleneksel hale gelen Türkiye Jokey Kulübü At Yarışları 2022 Yılı Koşusu, Kartepe Hipodromu’nda gerçekleştirildi. 4 yaş ve üstü yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus kum pistte bin 700 metre mesafeli KV-8/S koşusu, Kocaeli Sanayi Odası adına düzenlendi. Koşu programını; KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Yönetim Kurulu üyeleri; Çınar Ulusoy, Ahmet Başaran, Atalay Kaya, Bora Ergene, Mustafa Boyet, Mehmet Ali Kartal, KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Egemen Mert, Kartepe Hipodrom Müdürü Cumhur Özertaş, idari işler müdürü Murat Özeren ile misafirler takip etti.

İlgiyle izlenen koşuda birinciliği Nadir Çetiner’in sahibi olduğu yetenekli jokey Mustafa Çiçek idaresindeki 4 numaralı at Delawera kazandı. Yarış sonrası protokol tribününde yapılan kupa töreninde Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, atın sahibi Nadir Çetiner’i temsilen oğlu Yiğit Çetiner’e kupasını takdim ederken, yetenekli jokey Mustafa Çiçek’e de çiçek armağan etti.