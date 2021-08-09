KSO 27. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buluyor

KOCAELİ - KSO tarafından çeyrek asrı aşkın süredir düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nin 27’ncisi 11 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Çevre ödülleri için nisan ayının ilk haftasında Türkiye çapından başvuruları alan KSO, mayıs ayının ilk haftası uzman bir ekip tarafından saha değerlendirme çalışmalarına başlamış, pandemi nedeniyle fiziken yapılamayan saha ziyaretlerini online olarak gerçekleştirmişti.

KSO İş Geliştirme Sorumlusu Çevre Yüksek Mühendisi Aynur Hacıfettahoğlu, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yüksek Mühendisi Aytuğ Tekbaş ve Maden Mühendisi Ümmühan Safter, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Mühendisi Leyla Yakut ile Kimya Yüksek Mühendisi Kamil Doğan Aktürk, İZAYDAŞ Çevre Yüksek Mühendisi Aysun Saraç, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Çevre Müdürü Funda Yılmaz ile Çevre Mühendisi Salih Kuru ve TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çevre Mühendisi Volkan Can’ın yer aldığı uzman saha değerlendirme ekibi çalışmalarını tamamladı. Jüri üyeleri de geçtiğimiz hafta değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İZAYDAŞ, TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Okan Üniversitesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi ve Tema Vakfı’ndan oluşan jürinin gerçekleştirdiği toplantıda, ödül alacak firmalar belirlendi.



Ödül töreni 11 Ağustos Çarşamba günü Sekapark’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek. Ödül töreni Kocaeli Sanayi Odası’nın Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.