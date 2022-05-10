KSO 3. Proses Emniyeti Sempozyumu Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirildi

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Üretim sanayisinin tüm paydaşları, endüstriyel kazaların önüne geçmek için Kocaeli’de bir araya geldi. Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen KSO 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nde ulusal ve uluslararası mevzuat yapıcılar, denetçiler, sektör çalışanları, akademisyenler, ürün/hizmet geliştiriciler ve belgelendirme kuruluşları, bilgi ve birikimlerini, sunum ve paneller aracılığıyla katılımcılara aktardı.

İş sağlığı ve güvenliğine bağlı olarak ortaya çıkan büyük endüstriyel kazaların günümüzde tüm dünyanın ve ülkemizin önemli sosyo-ekonomik sorunları arasında yer aldığını belirten Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Her yıl dünyada milyonlarca insanın, iş kazası sonucunda hayatını kaybettiğini ve bunun yanında bildirilmeyen veya eksik bildirilen iş kazalarının bu sayıyı artırarak mevcut durumu daha da endişeli bir boyuta taşıdığını biliyoruz. Ülkemizde ise meydana gelen iş kazası ve bu kazalar sonucu hayatını kaybeden kişi sayılarının ne yazık ki, yıllara göre arttığı, resmi verilerde görülüyor. Yeni temalarla kuvvetlendirdiğimiz ve uluslararası konuşmacıları ağırladığımız sempozyum ile bu yıl daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“Kocaeli, iş sağlığı ve güvenliğinde pilot projelere imza attı”



Ayhan Zeytinoğlu, “Ülkemizde, çevre ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ciddi önlemlerin alınması, AB katılım müzakereleri ile paralel olarak ilerledi. Yapılan düzenlemelerle AB normlarına uyum konusunda başarılı ve önemli reformlara imza attık. Bu düzenlemeler sanayiciler açısından ciddi maliyet artışlarına da neden oldu. Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü üreten ilimiz için ise; çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konuları diğer illere göre çok daha öncelikli bir meseledir. Özellikle de kimya, otomotiv, metal, plastik gibi ağır ve tehlikeli sektörler de önemli pay sahibi olduğumuzu düşünecek olursak. Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında birçok pilot proje ve ilk uygulama ilimizden başlayarak Türkiye geneline yayıldığını da hatırlatmak isterim. KSO olarak biz de; hizmet vermeye başladığımız ilk yıllardan itibaren çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularını gündemimizde hep ilk sıralarda tuttuk. Bu vizyon doğrultusunda mevzuatların henüz olmadığı yıllarda bile proaktif davranan Odamız bu konularda bir çok projeye imza attı” açıklamasını yaptı.

1989 yılında APELL Projesi olarak isimlendirilen kapalı çevrim telsiz sistemini başlattıklarını söyleyen Zeytinoğlu, “Halen devam eden telsiz sistemi projemizde, ağda bulunan ilgili kurumlar ve firmalarımız herhangi bir endüstriyel kaza veya afet anında birbirleriyle kesintisiz haberleşebiliyor. Bu projemizi revize ederek ağı genişletmeyi planlıyoruz. Türkiye’nin ilk ve bu formattaki tek organizasyonu olan “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri”ni 28 yıldan bu yana düzenliyoruz. Çevre bilincinin gelişmesine, çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunan sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi amacıyla düzenlediğimiz organizasyonumuz Türkiye geneline açıktır. İlgili Bakanlıklar ve kamu kuruluşları işbirliği ile çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında üyelerimize yönelik seminer ve eğitimler organize ediyoruz. AB’nin Paris İklim Anlaşması hedeflerine uyumunu içeren Yeşil Mutabakat, 2050 yılına kadar Avrupa’yı iklim nötr ilk kıta haline getirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede ülke olarak biz de 2053 için iklim nötr olma hedefini belirledik” diye konuştu. Zeytinoğlu, Türkiye’nin SEVESO kuruluşlarının sayısı karşılaştırıldığında Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya’nın ardından en fazla SEVESO kuruluşuna sahip 6’ncı Avrupa ülkesi olduğunu vurguladı.

Yaşayan ve gelişen bir süreç

Kocaeli Sanayi Odası Proses Emniyeti Sempozyum ve Sergisi Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan Şerefhan, iki gün boyunca devam edecek olan sempozyumun 5 oturumda gerçekleşeceğini belirterek, “Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğünde, Chem Media/Artkim Group organizasyonu ile gerçekleşen KSO 3. Proses Emniyeti Sempozyumun hayata geçirilmesindeki en büyük etken proses emniyetinin yaşayan ve gelişen bir süreç olması ve bu konuda yaşanan güncel gelişmelerdir. Uluslararası katılımcı ve konuklarımızın da yer alacağı sempozyumda oturumlardaki tecrübe ve bilgi aktarımları bizler için son derece önemli olacak. Proses Emniyetini, sanayilerde tehlikeli maddeler ile çalışan işletim sistemlerinde oluşacak olan felaketlerin önlenmesi ve kontrolü olarak tanımlayabiliriz. Ülkemizde ve dünyada birçok farklı endüstriyel faaliyetlerde ve tesislerde duyduğumuz ama olmasını istemediğimiz büyük kazalar gerçekleşiyor. Bu tür istenmeyen olaylar hem çalışanlar için hem de çevre için tehdit oluşturuyor. Bu konular ile ilgili ülkemizde önemli yönetmelikler uygulanmaya alınmıştır” dedi.

Bilişim Vadisi ve sanayi işbirliği ile dijital dönüşüm yol haritası çıkarıldı

Proses Emniyeti Sempozyumun Bilişim Vadisi’nde gerçekleşmesinin önemine değinen Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, “İlkiyle beraber bu sürecin başlamış olması aslında insan hayatı ve doğal yaşamın birbirini etkileyecek olacak proses emniyetinin bilişim ile birlikte anlatılması çok anlamlı. Çünkü dünya artık verinin hızlı bir şekilde işlenmesi ve veriye dayalı yönetim sistemleri ile beraber ele alınması açısından üretim, lojistik ve müşterinin kullanımına kadar tüm süreçlerde aslında bilişim teknolojilerini bir zati inceliyoruz, erişiyoruz ve içinde olma zorunluluğunu yaşıyoruz. 2011 yılında fikir temelleri atılan Bilişim Vadisi, 2019 yılının Aralık ayında resmi açılışını yapmıştır. İki sene gibi kısa bir süre içerisinde 270 firmaya, teknoloji şirketine ev sahipliği yapar hale gelmiştir. Bilişim Vadisi, proses emniyeti konusunda önemli gelişmelere imza attı. Bu anlamda Güzeller OSB, İMES OSB ve GOSB’da 15 firma ile birlikte dijital dönüşüm yol hatırasını çıkardık. Burada proses emniyeti sürecindeki tüm firmalarımız hem kullanıcı olarak hem üretici olarak şunu gördük ki teknoloji ve sanayi birbirinden ayrılmaz iki bütün” ifadesini kullandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise yaptığı konuşmada, Sanayinin kalbi olan Kocaeli’nin Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak projelere imza attığını ve küçük çabalar ile büyük faciaların önüne geçileceğinin altını çizdi.