KSO A Sınıfı Mükemmel Oda birincilik sertifikasını aldı

KOCAELİ - KSO, birincilik sertifikasını Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda düzenlenen törende aldı. Törene; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Genel Sekreter Memet Barış Turabi ile ilgili oda personeli katıldı.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sertifikaların oda/borsaların sunduğu kaliteli hizmetin bir belgesi olduğunu söyleyerek, akreditasyon sistemi kapsamında oda/borsaların kendilerini geliştirdiğini ve dünyadaki değişime paralel olarak büyüdüklerini kaydetti. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise oda ve borsalarda verilen akreditasyonun, hizmet kalitesini belirli bir noktaya getirmesiyle ticari hayatı kolaylaştıracağını, oda ve borsalara disiplin kazandıracağını vurguladı.

Birincilik sertifikasını alan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Odamız, kaliteli hizmetini bir kez daha tescilledi. Odamızın birincilik sertifikasını almasına katkı sunan yönetim kurulumuza, meclis üyelerimize, meslek komitelerimize ve oda personelimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin, sanayimizin ve sanayicimizin gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.