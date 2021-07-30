KSO, aşılanmanın yaygınlaşması için farkındalık seminerleri düzenleyecek

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, BloombergHt’de katıldığı programda sanayi kuruluşlarında aşılanma oranının artması için oda olarak yapacakları çalışmaları anlattı. Yeniden tam kapanma ve kısmi kapanmaya sıcak bakmadıklarını belirten Ayhan Zeytinoğlu, “Sanayi kuruluşlarında aşılanmanın yaygınlaşması adına Kocaeli Valiliğimizin önderliğinde, üye firmalarımıza yönelik uzmanlar tarafından farkındalık seminerleri düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

KSO üyesi firmalara çağrı yaptıklarını ve Kocaeli Valiliği önderliğinde yapacakları farkındalık seminerleri hakkında bilgilendirmede bulunduklarını ifade eden Zeytinoğlu, “Biz son dönemde hiç tahmin etmediğimiz sıkıntılarla yüz yüze geldik ve bunların çözümleriyle ilgili çaba sarf ettik. 2 ay önce firmalarımız, ‘ücretlerini ödeyelim çalışanlarımıza aşı yaptıralım’ diyerek odamıza talepte bulundu. Biz de Türkiye Odalar ve Borsalar Odalar Birliği vasıtasıyla bu talebi hükümete ilettik. Fakat ülkemizde aşı miktarı belirli bir seviyeye eriştikten ve tüm vatandaşlarımızın aşılanmaya başlamasından sonra aynı firmalar, aşı oranının yüzde 45-50 mertebesinde olduğunu, diğer çalışanların aşılanmaya sıcak bakmadığını belirttiler” diye konuştu.

Sanayi kuruluşlarında aşılanma oranının artırılması amacıyla Kocaeli Valiliği önderliğinde bir bilgilendirme çalışması başlatmaya karar verdiklerini aktaran Zeytinoğlu, “Oda olarak Kocaeli Valiliğimizin de önderliğinde firmalarımızda aşı karşıtı görüşleri düzeltme adına bir takım seminerler vermeyi planlıyoruz. Bunun için sanayi kuruluşlarına çağrımızı yaptık. İnsanların aşı olması konusunda çabamız sürüyor” dedi.

Kapanma istemeyiz

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapanma konusunun yeniden gündeme gelmesine ilişkin görüşlerini aktaran Zeytinoğlu, “Kapanmayı hiç istemeyiz. Tamamen veya kısmi kapanma olursa ya da aşı olmayanların restorana, sinemaya girmesi engellenirse belki kişiye yasal bir düzenlemeyle engel konmuş olur ancak hem sinema salonu sahibini hem lokanta sahibini de cezalandırmış oluruz. İşin bu kısmı bizim uzmanlık alanımız değil, ancak aşı karşıtlarının ikna edilmesi konusunda hükümetimizle birlikte çaba göstereceğiz” açıklamasını yaptı.