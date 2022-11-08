KSO Başkan Adayı Büyükyeğen: Kapsayıcı bir dönem inşa edeceğiz

İbrahim ÇİÇEKÇİ



KONYA - Konya Sanayi Odası (KSO) başkanlığına adaylığını açıklayan Mustafa Büyükeğen, öncelikli hedeflerinin Konya sanayisinin rekabet gücünü artıracak yeni projeler, yeni yatırımlar hayata geçirmek olduğunu dile getirdi. KSO’nun yarın yapılacak yeni yönetim kurulu seçimlerine hazırlanan Safa Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “hizmet eden ve kapsayıcı bir dönem” inşa edeceklerini belirtti.

13’üncü dönemine seçilecek kadroların, 1974 yılında kurulan KSO’yu 50’nci yılına taşıyacak kadrolar olacağını dile getiren Mustafa Büyükeğen, “Önceliğimiz bu köklü kurumu dallarıyla birlikte büyütmek. Konya’mızın güçlü üretim kapasitesini daha da geliştirmek istiyoruz. Bunun için de ihracatımızı artırmaya yönelik uluslararası işbirliklerine, B2B organizasyonlarına, yurt içi ve yurt dışı çalışmalara ağırlık vereceğiz. İşletmelerimizin ölçek büyütmelerine yönelik çalışmalar yapacağız. Sanayicilerimizin sorunlarını ve taleplerini sürekli dinleyerek, takiplerini yapacağız” diye konuştu.

“Yeşil dönüşüme yoğunluk vereceğiz”

KSO’nun 2 bin üyesi olduğunu belirten Büyükeğen, “Ama biz üyelerimizin yanı sıra ‘ben bu şehirde üretiyorum diyen’ herkese hizmet eden, kapsayıcı bir dönem yaşayacağız inşallah. Aynı zamanda biliyorsunuz, dünyada sıfır emisyonu hedefleyen bir Avrupa Yeşil Mutabakatı süreci başladı. Ülkemiz de bu sürecin tarafı. KSO olarak biz de, Konya sanayisini Avrupa Yeşil Mutabakatı ile daha da önem kazanan yeşil dönüşüm sürecine hazırlamak için çalışmalar yapacağız” dedi. Büyükeğen, şöyle devam etti: “Sanayicilerimizin en büyük sorunlarından birinin insan kaynağı ile ilgili olduğunu biliyoruz, bunu bizzat yaşıyoruz. Bu konuda da sonuç odaklı, gençlerimizi mesleki eğitime daha fazla yönlendiren çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. İş dünyamız yeni yatırım yapma veya yatırımlarını büyütme konusunda çok zinde bir duruş sergiliyor. Ancak tabi yatırımların büyümesi için hem sermaye ihtiyaçlarının yani finansın erişebilir olması hem de sanayicilerimize yeni sanayi alanları üretmemiz şart. Bu iki konuda çalışma ajandamızda var.”

“Konya büyük bir başarı hikâyesi yazdı”

Konya’nın sanayi noktasında büyük bir başarı hikayesi yazdığını vurgulayan Mustafa Büyükeğen, “Konyamız aslında her alanda çok müthiş bir başarı hikayesi yazdı. Tarımda çok önemli bir şehiriz. Ancak özellikle son dönemde sanayide takdire şayan bir başarı ivmesi yakaladık. Şu anda ilçelerimizle birlikte 11 OSB’miz var. Çok sayıda sanayi sitemiz var. 3 milyar dolar ihracat yapıyoruz ve ihracatımızın yüzde 90’ı sanayi ürünlerinden oluşuyor. Bugün Türkiye’de öne çıkan endüstri şehirlerinin başına Konya’mızı koyarız. Konya Teknoloji Endüstri Bölgemiz, burada üretimine devam eden ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikamız son dönemlerin en önemli kazanımları” ifadelerini kullandı.

“Yapılan istişarelerde ismim ön plana çıktı”

Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Mustafa Büyükeğen, şunları söyledi: “KSO Başkanımız Memiş Kütükcü’nün aday olmayacağını açıklamasının ardından Konya iş dünyamızın yaptığı istişarelerde ismim öne çıkmış. Bu gelişme benimle paylaşıldı, KSO’ya yeni dönemde başkan adayı olarak ismimin öne çıktığı ifade edildi. Yani bu görev bize tevdi edildi. Konyamızda gerçekten büyük fedakarlıklarla üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan sanayicilerimiz 19 Kasım’da başlayacak seçim takvimi içerisinde bizimle birlikte olursa, Konya Sanayi Odamızda hem sanayicilerimizle hem şehrimizin diğer oda ve borsaları, iş dünyası örgütleri, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde yol yürümeye başlayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuna uygun ve şehrimizin sanayisine hizmet eden bir seçim dönemi yaşayacağız inşallah” dedi.