KSO Başkanı Kütükcü, meclis toplantısında 9.5 yılını değerlendirdi

Burcu SUNA



KONYA - Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in başkanlığında yapılan toplantıda Konya sanayisinin çok önemli mesafeler kat ettiğini, KSO meclisinin de bu dönemde şehrin sanayileşmesine, ticari hayatına önemli katkılarda bulunduğunu kaydeden Kütükcü, “Son 10 yılda, ihracatımız 1,3 milyar dolardan 3 milyar dolara, kilogram başına ihracat değerimiz 1,51 dolardan 2,27 dolara ulaştı. İhracatçı firma sayımız 1406’dan 3 binin üzerine çıktı. Oda olarak yaptığımız farkındalık çalışmaları ve lobi faaliyetleri ile şehrimizdeki Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısını 1’den 23’e çıkardık. Şehrimizin ürettiği katma değeri artırmak bölgesel inovasyon merkezi olarak kurulan Innopark’ımızı teknoloji geliştirme bölgesi ilan ettirdik. Tüm bunların da katkısıyla, Konya’mız düşük ve orta-düşük teknoloji üretiminden uzaklaşarak, yüzde 24 olan Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı yüzde 46 ile orta-yüksek teknolojiye odaklanan, yüksek teknolojiyi hedefleyen bir sanayi yapısına kavuştu” dedi.

Innopark TGB, Türkiye’ye örnek oldu

Meclis üyelerine 9.5 yıllık hizmet süresi boyunca yaptığı çalışmaları anlatan bir de sunum yapan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, sanayiciler ile sürekli iletişim halinde olduklarını, 24 meslek komitesindeki sanayicilerle sektörlerin sorunlarına birlikte çözüm ürettiklerini söyledi. En önemli çalışmalarından birinin Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi olduğunu ve Innopark’ın Türkiye’ye örnek olduğunu dile getiren Kütükcü, “Innopark’ı 2015 yılının Haziran ayında Bakanlar Kurulu kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan ettirerek daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturduk. Şu anda Innopark’ta 74 firmamız ile yüzde 98 doluluk oranına ulaştık. Bu firmalarımızın cirosu 225 milyon TL’yi, ihracatları da bir milyon 300 bin doları aştı. Burada 34’ü uluslararası olmak üzere 118 adet patent başvurusunda bulunduk. Firmalarımız tarafından 186 ürün geliştirildi. Ek blokların devreye girmesiyle birlikte hizmet kalitemizi ve kapasitemizi artırdık. Innopark, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 Yılı Performans Endeksi’nde; Türkiye’de En İyi Gelişme Gösteren TGB’ler arasında Türkiye birincisi, En İyi Kuluçka Faaliyetinde bulunan TGB’ler arasında Türkiye birincisi, Erken Aşama TGB’ler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak üç ödül birden aldı” diye konuştu.

“Konya’yı savunma sanayinde marka şehir yapıyoruz”

Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’ne yeni teknolojik yatırımların kazandırılması için çalıştıklarını ifade eden Kütükcü, “Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’ne Aselsan Konya ve TR-Test yatırımları sonrasında yapılabilecek yatırımlar için çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda gerçekleşmesi planlanan TÜBİTAK yatırımı için, farklı iş modelleri üzerine çalışmalar yaptık. Bunun yanında Oda olarak başlattığımız Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızın geçen yıl 6.’sını gerçekleştirdik. Bu yıl 7.’si gerçekleştirilecek. Konya’mıza iki ana yüklenici firma kazandırılmasına katkı sağladık. Sanayicilerimiz ile birlikte ana yüklenici firmalara iş gezileri düzenledik. YETEN ve EYDEP projelerinde etkin bir şekilde çalıştık. Savunma sanayi sektöründeki tecrübeleri başta medikal olmak üzere, diğer sektörlere de aktarabilmek için BÜSAT Kümelenmemizi kurduk. Burada savunma ve havacılık başta olmak üzere, medikal, yazılım, otomotiv, döküm sektörlerinin temsilcileri yer alıyor” dedi. Kütükcü, konuşmasının ardından Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ile birlikte, meclis üyelerine plaket takdim etti.