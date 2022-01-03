KSO Başkanı Zeytinoğlu: İhracat tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Aralık ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.8 artarak 22 milyar 274 milyon dolar ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece 2021 yılında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32.9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar ile tarihi rekor seviyede gerçekleşti. Pandemi koşulları belirsizlikleri, gemi hat kısıtlamaları, konteyner bulamama ve özellikle çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle firmaların üretimlerinde kısıtlamalar yaptıkları dönemde ihracatta tarihi rekor seviyeler görmeyi memnuniyet verici buluyoruz. 2022 yılında da bu performansımızın artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.

2021 yılında ara mallar ihracatında yüzde 43.4’lük artış

İhracat artışında, Çin’deki maliyetlerin artmasıyla, tedarik zincirlerindeki değişimin AB’ye coğrafi konumumuz yakınlığıyla lehimize gelişmesinin yanı sıra, rekabetçi kurun da etkisine değinen Zeytinoğlu, “Öngörülebilir, istikrarlı bir kurun ihracatçıyı desteklemesi açısından değerli olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda rekabetçi kur, üretilebilme imkanı olan ürünlerin ülkemizde üretilmesini de yönlendiriyor” dedi. Zeytinoğlu, 2021 yılında ara mallar ihracatında yüzde 43.4’lük artış olduğunu belirterek, bunun yatırım ve tüketim malları ihracatına dönmesinin önemini ifade etti. En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeye ilişkin açıklamalarda bulunan Zeytinoğlu, “2021 yılında ihracatımız, Almanya ile yüzde 20.9, ABD ile yüzde 44.6, İngiltere ile yüzde 22, Irak ile yüzde 21.8, İtalya ile yüzde 42 oranında arttı” ifadelerini kullandı.

“Aralık ayında ithalat yüzde 29.1 artışla 28.9 milyar dolar olarak gerçekleşti” diyen Zeytinoğlu, “2021 yılını 271.4 milyar dolar ithalat ile tamamladık. İthalat alt kalemlerine baktığımızda 2021 yılında, yatırım malları ithalatında yüzde 13, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 28.8 ve tüketim malları kaleminde yüzde 3.4’lük artışlar olduğunu görüyoruz. Yatırım ve üretime yönelik artışları olumlu karşılıyoruz” diye konuştu. Son olarak TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon oranlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Aralık’ta TÜFE aylık yüzde 13.58 artarak yıllık yüzde 36.08’e, ÜFE ise aylık yüzde 19.08 artarak yıllık yüzde 79.89’a yükseldi. Döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle, enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Kurlardaki yükselişin ÜFE’ye yansımasının daha çabuk görüldüğünü biliyoruz. ÜFE’de gerçekleşen bu hızlı artışlarla yıllık ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın daha da açılarak, farkın 43.81 puana çıktığını görüyoruz. ÜFE’de oluşacak maliyet baskısının önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına da yansımalarının görülebileceğini düşünüyoruz” dedi.

ÜFE kapsamında, sanayinin alt sektörlerinin değişimlerine değinen Zeytinoğlu, “İmalat sanayinde aylık yüzde 18.88, yıllık yüzde 77.44, ara mallarında aylık yüzde 21.21, yıllık yüzde 92.13, sermaye mallarında aylık yüzde 15.53, yıllık yüzde 51.17, enerji sektöründe aylık yüzde 20.38, yıllık yüzde 122.76’lık artışlar gerçekleştiğini görüyoruz. Sanayi sektöründeki maliyet baskısını bu verilerden görebiliyoruz” diye konuştu. Zeytinoğlu, tüm dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatlarından dolayı gerçekleşen elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın da maliyetleri etkileyebileceğini söyledi.