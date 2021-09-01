KSO Başkanı Zeytinoğlu, ikinci çeyrek büyüme performansını değerlendirdi

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “Yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21.7 büyüdü. Geçen yılın ikinci çeyreği tüm dünyada pandeminin etkisinin en fazla hissedildiği dönem olmuştu. Bundan kaynaklı baz etkisinin de devreye girecek olmasıyla çift haneli büyüme oranları göreceğimizi bekliyorduk. İkinci çeyrek büyümesinde sektörlerin katkısına baktığımızda, üretim, imalat sanayi ve hizmetler sektöründe ivmelenmeler öne çıkıyor. Bizim en fazla üzerinde durduğumuz ekonominin lokomotifi olan sanayi sektörünün büyümeye katkısı yüzde 40.5, imalat sanayinin katkısı ise yüzde 43,4 oldu. Büyümeye, hizmetler sektöründen yüzde 45.8, tarımdan yüzde 2.3 ve inşaattan yüzde 3.1’lik katkı geldiğini görüyoruz” dedi. Öncü göstergelere göre büyümenin devam edeceğini beklediklerini söyleyen Zeytinoğlu, yılın tamamının yüzde 8-10 civarında büyümeyle tamamlanabileceğini söyledi.

En yüksek ihracat seviyesi



“2021’in ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, mal ve hizmet ihracatı yüzde 59.9, ithalat yüzde 19.2 arttı” diyen Zeytinoğlu, “İhracatta bu yıl tarihi rekor seviyelere ulaştık. Son on bir aylık döneme baktığımızda, ya aylık bazda en yüksek seviye, ya da tüm zamanların en yüksek ihracat seviyesini gerçekleştirdik. Arzumuz önümüzdeki aylarda da ihracatın büyümeye katkısının artarak devam etmesi yönünde” diye konuştu.



Rekabetçi kurun önemine değinen ve ihracatı desteklediğinin altını çizen Zeytinoğlu, miktar bazında ihracatın da geçen yılın üzerinde olduğunu ifade etti. İkinci çeyrekte yatırımlarda yüzde 20.3’lük artış olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Alt kalemlerine baktığımızda inşaat yatırımlarındaki artışın yüzde 12.2, makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın yüzde 35.2 olduğunu görüyoruz. Yatırımların artıyor olmasının çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Çeyreklik bazda da değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Birinci çeyreğe göre büyüme oranı yüzde 0.9 oldu. Burada da sanayi sektöründen yüzde 1.2 ve hizmetler sektöründen yüzde 2.1 katkı gelirken, tarımda yüzde 1.8, imalat sanayide yüzde 0.8 ve inşaat sektöründe yüzde 1.5 daralma olduğunu görüyoruz” ifadesini kullandı.