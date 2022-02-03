KSO Başkanı Zeytinoğlu: İvme kaybıyla birlikte enflasyonda yükseliş devam edecek

KOCAELİ - Ocak ayında TÜFE’nin aylık yüzde 11.10 artarak yıllık yüzde 48.69’a, ÜFE’nin ise aylık yüzde 10.45 artarak yıllık yüzde 93.53’e yükseldiğini belirten Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ocakta döviz kurları stabil olmasına rağmen kasım aralık aylarında gerçekleşen hızlı artışların kademeli etkilerinin devam etmesi, enerji ve petrol ürünleri başta olmak üzere girdi fiyatlarındaki artışlardan ocak ayında enflasyonda yükseliş olabileceğini bekliyorduk. Bunun yanında yıllık ÜFE ile TÜFE arasındaki farkın da 44.84 puana yükseldiğini görüyoruz. ÜFE ile TÜFE arasında oluşan bu farkın önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına yansımalarını görebiliriz. Dolayısıyla kurlarda ani bir hareket olmazsa birkaç ay daha enflasyonda, ivme kaybıyla birlikte yükselişin devam edebileceğini söyleyebiliriz” dedi.

Maliyet baskısı birçok kalemi etkileyecek



Zeytinoğlu, “ÜFE kapsamında sanayinin alt sektörlerinin değişimlerine baktığımızda; ocak ayında imalat sanayinde aylık yüzde 10.16, yıllık yüzde 90.29, ara mallarında aylık yüzde 9.84, yıllık yüzde 106,40, sermaye mallarında aylık yüzde 9.59, yıllık yüzde 63.25, enerji sektöründe aylık yüzde 11.92, yıllık yüzde 142,06’lık artışlar gerçekleştiğini görüyoruz. Bunlar, maliyet baskısıyla zorlayabilecek kalemler olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.