KSO Başkanı Zeytinoğlu: Tarım ve inşaat sektörlerinde istihdam kayıpları yaşanabilir

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 11.4 ile geçen yılın aynı ayına göre 1.4 puan gerilerken, aralık ayı ile aynı seviyede gerçekleşti. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 22.9 olarak gerçekleşti. Burada da geçen yıla göre 6.7 puan gerileme olurken, aylık bazda 0.1 puanlık artış olduğu görüyoruz” dedi.

Zeytinoğlu, ocak itibariyle toplam istihdam edilenlerin sayısının 29 milyon 910 bin kişi olduğunu söyleyerek, “İşsizlik oranından ziyade çalışan sayılarına baktığımızda, 2021 yılının haziran ayından itibaren, toplam istihdam edilenlerin sayısında aylık bazda artışlar görüyorduk. Ocak ayı verisinde; aralık ayına göre toplam istihdamda 43 bin kişilik gerileme oldu. Mevsimsel olarak bu aylar tarım ve inşaat sektörlerinde istihdam kayıplarının yaşanabileceği bir dönem. Bunun da etkilemiş olabileceğini düşünüyoruz. Burada tabii, nüfusumuza oranla çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.