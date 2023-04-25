KSO Çevre Ödülleri’ne son başvuru 28 Nisan

Belma A.ÖZGEN

KSO tarafından düzenlenen ödül organizasyonunda amaç; çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak, ölçülebilir çevre yatırımlarının yanı sıra çevreye ve topluma katkıları olan kuruluşları desteklemek ve teşvik etmek. KSO, ‘Çevre Ödülü’ ve ‘Sektör Ödülü’ almaya hak kazanan firmalara çeşitli avantajlar da sunuyor. Ödül alan firmalara atık bertarafı konusunda İZAYDAŞ tarafından bir yıl boyunca özel indirimler uygulanıyor.

Ayrıca; İZAYDAŞ, ilk elemeyi geçerek saha ziyaretine kalmaya hak kazanan firmalara da bir yıl boyunca özel indirimler uyguluyor. Ödül alan işletme, 2 yıl süresince ödül logosunu kurumsal iletişim çalışmalarının her aşamasında ücretsiz kullanım hakkı da elde ediyor.