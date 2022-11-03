KSO organizasyonunda Marmara bölgesinde faaliyet gösteren başarılı sanayiciler ödüllendirilecek

Sabiha TOPRAK

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) organizasyonunda Marmara bölgesinde faaliyet gösteren başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi amacıyla bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan “Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyonu” için başvuru süreci 4 Kasım 2022 Cuma günü sona eriyor. Ülke ekonomisine katkı sağlayan firmaların ödüllendirmenin ötesinde, firmaların kendilerini kendi sektörlerinde kıyaslayabilmelerini sağlamayı amaçlayan ödül organizasyonuna katılan firmalar; ‘verimlilik, yenilikçilik ve markalaşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, topluma katkı, istihdam, çalışanların geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi’ olmak üzere 7 ayrı kategoride değerlendirilecek.

Çözüm ortakları

Katılımcı firmaların en önemli kazanımları arasında Price Waterhouse Coopers ve Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. işbirliği ile hazırlanan geri bildirim raporuna sahip olmaları yer alıyor. Firmalar bu rapor ile iyileştirmeye açık alanlarını görebilecek ve sektörlerinde kendilerini kıyaslama ve eksikliklerini giderme imkanı bulabilecek. KSO, bu prestijli ve ses getiren ödül töreninde çözüm ortaklarıyla ilerliyor. Price Waterhouse Coopers Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Doğu Marmara ABİGEM A.Ş., Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri, Medya Ortağı; Dünya Gazetesi, Bloomberg ve Bölgesel Ortakları; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansı çözüm ortakları olarak organizasyona destek veriyor. Son başvuru tarihi 4 Kasım Cuma olan organizasyona www.sektorelperformans.org web sitesi üzerinden online olarak başvurulabilir.