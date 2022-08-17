KSO, ‘Sürdürülebilir İhracat Serüveni’ni başlatacak

KOCAELİ - ABİGEM işbirliği ile firmaların ihracatta başarılarının arttırılmasını, ihracatı olmayan firmaların ise ihracata başlamalarına yardımcı olmak amacıyla ‘Sürdürülebilir İhracat Serüveni’ni başlatacaklarını söyleyen Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 13 günlük bir eğitim paketi olan program bedelinin yüzde 40’ının oda üyeleri tarafından finanse edileceğini belirtti.



17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ne ilişkin bilgi veren Ayhan Zeytinoğlu, “17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Depremde 18 bin 373 vatandaşımız hayatını kaybederken, 317 bin 493 ev ve 47 bin 412 iş yeri hasar gördü. Kocaeli Sanayi Odası olarak; yaptığımız araştırma sonucuna göre; 99 depremi sonrası yer değiştirmek isteyen 182 firmamızın 5’inin yer değiştirdiğini ve faaliyetlerine devam ettiğini, 48’inin kaydının silindiğini ve 12’sinin faaliyetini sürdürmediğini 117’sinin ise faaliyetlerine aynı alanda devam ettiğini belirledik” dedi.



Bu yıl deprem eğilim anketi yaptıklarını belirten Zeytinoğlu, “Firmalarımızın olası bir deprem öncesi aldıkları tedbirlere baktığımızda; yüzde 92’sinin Acil Durum Planı olduğunu, yüzde 39’unun Depreme Müdahale Planı olduğunu, yüzde 46’sının makinelerini ve büro mobilyalarını sabitlediğini ki geçen yıl bu oran yüzde 39 idi, yüzde 48’inin tüm çalışanlarına afete hazırlık eğitimi aldırdığını geçen yıl yüzde 46 idi, yüzde 50’sinin de yılda en az 2 kere deprem ve yangın tatbikatını yaptırdığını tespit ettik” ifadelerini kullandı.



“Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi ile 135 kişiyi istihdam ettik”

Depremden sonra inşa edilen işyeri ve fabrikaların yeni mevzuatlara uygun olarak yapıldığına ve gerekli tedbirlerin aldığına vurgu yapan Zeytinoğlu, “1989 yılında ‘APELL Projesi’ olarak isimlendirilen kapalı çevrim telsiz sistemini başlattık. Ağda bulunan ilgili kurumlar ve firmalarımız herhangi bir afet anında birbirleriyle kesintisiz haberleşebiliyor. Bu çalışmamızı AFAD işbirliğinde Kimya Komitemizin de teknik desteği ile güncelleyeceğiz. Deprem sonrasında, artan engelli sayısının farkındalığıyla ‘Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ projesini 2005 yılında başlatmıştık. Bu proje başarıyla devam ediyor. Şuan 135 engelli vatandaşımızı istihdam ediyoruz. 2018 yılından bu yana ‘KSO Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’ni geniş katılım ile düzenliyoruz. Önümüzdeki yıl 2-3 Mayıs tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde 4’cüsünü uluslararası formatta düzenlemeyi planlıyoruz” diye konuştu.



“Avrupa’nın ihracatımızdaki payı yüzde 54,9 oldu”



Ayhan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ihracat yüzde 13,4 artışla 18 milyar 550 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu en yüksek temmuz ayı ihracatı oldu. En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeye baktığımızda Almanya 1 milyar 488 milyon dolar ile birinci sırada. Onu yüzde 1 milyar 318 milyon dolar ile ABD takip ediyor. Yine İngiltere’ye 1 milyar 17 milyon dolar, Irak’a yüzde 1 milyar 2 milyon dolar ve İtalya’ya 844 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız 7 milyar 351 milyon dolar oldu. Diğer Avrupa ülkelerine olan ihracatımız yüzde 2 milyar 832 milyon dolar olarak gerçekleşti. Avrupa’nın ihracatımızdaki payı yüzde 54,9 oldu. Yakın ve Ortadoğu ülkelerine 3 milyar 134 milyon dolar, Kuzey Afrika ülkelerine ise 980 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İthalat verilimize bakacak olursak ithalatımız temmuz ayında yüzde 40,8 ile 29 milyar 132 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında bu rakam 31,6 milyar dolar idi. Yatırım malları ithalatı yüzde 18,3, hammadde yüzde 46,6 ve tüketim malları yüzde 28,3 artış gösterdi ki tüketim malları ithalatındaki artış dikkatle izlenmeli diye düşünüyoruz. İthalatın ihracattan hızlı artmasından dolayı dış ticaret açığı yüzde 144,5 ile 10 milyar 582 milyon dolara yükseldi” açıklamasını yaptı.



Kocaeli dış ticaretine ilişkin Kocaeli Gümrükleri’nden alınan verileri de paylaşan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında Kocaeli’den gerçekleşen ihracat yüzde 14,6 artışla 2 milyar 884 milyon dolar, ithalat ise yüzde 31,7 artışla 6 milyar 125 milyon dolar oldu. İlk yedi aylık döneme baktığımızda ihracatımız yüzde 21,6 artışla 22 milyar 122 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 26,2 artışla 41 milyar 598 milyon dolar oldu” dedi.

“ÜFE zamanla TÜFE’yi yukarı çekecek”

Temmuz ayında TÜFE’nin yüzde 79,60 olduğunu ve aylık yüzde 2,37 artış gösterdiğini söyleyen Zeytinoğlu, “ÜFE ise yüzde 144,61 oldu, aylık yüzde 5,17 artış gösterdi. Enflasyondaki yükselişte döviz kurlarındaki ve girdi fiyatlarındaki artışların devam etmesi etken. ÜFE alt kalemlerine baktığımızda temmuzda elektrik- gaz-buhar yüzde 441,7, enerji yüzde 350,64 arttı. Enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanan bu artışlar ÜFE’deki genel artışın çok üzerinde. Dolayısıyla, ÜFE’nin zamanla TÜFE’yi yukarı çekmeye devam edeceğini düşünüyoruz. ÜFE ile TÜFE arasındaki fark 65,01 puan oldu” diye konuştu.

Türkiye'nin öncülüğünde, Birleşmiş Milletler’in gözetiminde Ukrayna ve Rusya ile gerçekleştirilen ‘tahıl koridoru anlaşması’na değinen Zeytinoğlu, “Bu anlaşma ülkemizin başarılı bir diplomasi örneği olarak, global çapta tarım emtia fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ayrıca, ham petrol fiyatlarının da ekonomik yavaşlama endişeleri üzerine son birkaç ayda düştüğünü görüyoruz. Emtialarda bu normale doğru inişin devam etmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

İşgücü verilerine değinen Zeytinoğlu, “İşsizlik oranı haziran ayında yüzde 10,3 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayına göre 0,6 puan / mayıs ayına göre 0,3 puan geriledi. Mayıstan hazirana çalışabilir nüfus 79 bin kişi artarken, işgücüne katılanlar 182 bin kişi geriledi. İstihdam edilenler ise 46 bin kişi geriledi. Mevsimsel olarak, tarım ve hizmetler sektörlerinde istihdam artışlarının yaşanabileceği bir dönemde gerileme dikkat çekici. Haziran itibariyle toplam istihdam sayısı 30 milyon 866 bin kişi. Mayısta toplam istihdam 30 milyon 912 bin kişi idi” dedi. Toplantı, 3 milyon 600 bin TL sermaye ile Model Fabrika Anonim Şirketi'nin kurulmasının oy birliği ile kabul edilmesinin ardından son buldu.