KSO ‘yeşil dönüşüm’ konusunda danışmanlık verecek

Sabiha TOPRAK



KOCAELİ - İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyada ‘yeşil ve dijital’ dönüşüme yönelik çalışmalar hız kazandı. En önemli ticaret partnerimiz Avrupa Birliği, ekonomisini döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde modernize etmeye başlarken ülkemizde de gerek devlet gerek özel sektör dijitalleşme ve yeşil mutabakat konusunda elini taşın altına koyuyor. Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarına ve sektörlerine ev sahipliği yapan Kocaeli’de ise sanayideki dönüşüme liderlik eden Kocaeli Sanayi Odası, sektör sektör düzenlediği eğitim programlarının ardından bu kez üyelerinin yeşil dönüşüm konusunda farkındalıklarını arttırmak ve pilot ölçekte firmalara danışmanlık yapabilmek amacı ile önemli bir projenin startını verdi.

Kocaeli Sanayisinde yeşil dönüşüm eğitimi

3.500 üyesi bulunan KSO’nun “Kocaeli Sanayiinde Yeşil Dönüşüm” başlıklı projesi Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda KSO, Carbonhints Danışmanlık firması ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başladı. Proje “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik” konulu eğitim ile başladı. KSO Konferans Salonu’nda sabah saatlerinde başlayan eğitime firmaların uzman ve yöneticileri yoğun ilgi gösterdi. Eğitim programına; KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, KSO İş Geliştirme Sorumlusu Aynur Hacıfettahoğlu ile Carbonhints Genel Müdürü Çevre Yüksek Mühendisi Seda Gümüş de katıldı.

Firmalara danışmanlık verilecek

Eğitimin açılış konuşmasını yapan KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, “KSO olarak yerelde üyelerimizin farkındalıklarını artırmak ve sürece uyumlarını hızlandırmak adına bilgilendirme çalışmalarına devam ediyoruz. AB Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında eğitim ve seminerler düzenliyoruz. Sınırda karbon vergisi uygulanacak 5 sektörde ayrı ayrı karbon ayak izi, su ayak izi ve ürün karbon ayak izi eğitimleri yaptık. Proje süresince Carbonhints Danışmanlık firması ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürüteceğiz. Pilot ölçekte 10 firmaya danışmanlık hizmeti vereceğiz. Kendilerine şimdiden destekleri için teşekkür ederiz” dedi. Ardından Carbonhints Genel Müdürü Çevre Yüksek Mühendisi Seda Gümüş, “ISO 14064-1 Standardı-Kurumsal Karbon Ayak İzi” hesaplamasını uygulamalı olarak katılımcılara anlattı, merak edilen soruları yanıtladı. Önümüzdeki hafta ise seçilen 10 firma danışmanlık için ziyaret edilmeye başlanacak. dedi.