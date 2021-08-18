KSO’da ‘Küresel Ekonomik Büyüme ve Parasal Büyüme’ konuşuldu

KOCAELİ - Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, ‘Küresel Ekonomik Büyüme ve Parasal Büyüklük’ konusunda yaptığı sunumunda, pandemi dönemindeki emtia fiyatlarındaki artışın nedenlerini, Amerika ve Çin ekonomisindeki yüksek seyirli büyümeyi ve para politikalarındaki gelişmeler ile Türkiye’nin atması gereken adımları detaylı bir biçimde paylaştı. Özellikle enflasyon politikaları konusunda Türkiye’nin bir çalışma yapması gerektiğine ve para politikası anlayışında çok faktörlü bir politikanın izlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kocaeli gümrüklerinden alınan verilere ilişkin bilgi veren Kocaelİ Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli firmaları temmuz ayında 2 milyar 208 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2020’nin temmuz ayında bu rakam 1 milyar 953 milyon dolar idi. Bu ihracatın 1 milyar 76 milyon dolarlık kısmı Kocaeli gümrüklerinden yapılırken, 1 milyar 132 milyon dolarlık kısmı ise Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapıldı. Yine temmuz ayında 5 milyar 80 milyon dolarlık bir ithalat gerçekleşti. 2020 Temmuz’da bu rakam 3 milyar 896 milyon dolar idi. Kocaeli gümrüklerinden yapılan ithalat 2 milyar 747 milyon dolar iken, Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapılan ithalat ise 2 milyar 333 milyon dolar oldu” diye konuştu.

İlk 7 aylık döneme ait ihracat rakamlarının 19 milyar 662 milyon dolar olduğunu söyleyen Zeytinoğlu,”2020’nin ilk 7 aylık döneminde ithalat 14 milyar 61 milyon dolar, ithalat ise 27 milyar 417 milyon dolar idi. İlimizde üretim yapan firmaların ihracatlarının toplamı 26,6 milyar dolardır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bu rakamı 12,3 milyar dolar olarak açıklıyor. Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat 11,7 milyar dolar, Kocaeli gümrükleri dışından yaptıkları ihracat toplamı ise 14,9 milyar dolardır. Türkiye ihracatından aldığımız pay yüzde 15,6” ifadesini kullandı.

Yüzde 20’nin üzerinde büyüme

Enflasyon rakamlarından da bahseden Zeytinoğlu, “TÜFE yüzde 18,95 olarak gerçekleşti, aylık 1,80’lik bir artış var. ÜFE ise yüzde 44,92 olarak gerçekleşti. Bu da aylık yüzde 2,46’lık bir artışa tekabül ediyor. ÜFE’de aylık artışın hız kestiğini görüyoruz. Döviz kurunda ani bir yükselme olmazsa, ağustosta baz etkisiyle yıllık ÜFE’de gerileme olabileceğini düşünüyoruz. ÜFE ile TÜFE arasındaki fark 25.97 puana yükseldi. Dolayısıyla buradan gelen maliyet baskısının, TÜFE’yi yukarı çekmeye devam edeceğini düşünüyoruz” açıklamasını yaptı. Temmuz ayı kapasite kullanım oranı ve sanayi üretim endeksine ilişkin rakamları paylaşan ve aylık artışlara odaklanılması gerektiğini belirten Zeytinoğlu, “İkinci çeyreğe ilişkin veriler tamamlandı. İhracat performansımız ve üretim artışlarıyla büyümeye en fazla katkının sanayiden geleceğini düşünüyoruz. Geçen yıla göre baz etkisini de göz önünde bulundurursak, ikinci çeyrekte yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme görebiliriz” dedi.