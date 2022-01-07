KSO’nun acı kaybı

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın değerli Meclis Üyesi, 1964 doğumlu A. Kadir Decdeli geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Tekstil ve Giyim Eşyası Komitesi’ni temsil eden 5. Meslek Komitesi Üyesi, Loteks Tekstil Deri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’nin sahibi, Global Piyasa Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Türkiye E-Ticaret Sektör Meclisi Üyesi ve KOÜ Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi A.Kadir Decdeli, evli ve bir çocuk babası idi. Necmettin-Nazmiye Decdeli çiftinin oğulları Kadir Decdeli’nin cenazesi, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü (yarın) öğlen namazını müteakip Fevziye Camii’nden kılınacak cenaze namazı sonrası defedilecektir.