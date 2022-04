KTO, A Sınıfı Akreditasyon Belgesine yeniden sahip oldu

KOCAELİ - Ülkemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 365 oda ve borsa bulunmaktadır. Bahsi geçen bu odaların bir kısmı hiç akredite değilken, akredite olan odalar da kendi arasında en düşük, C sınıfı oda, orta düzey B sınıfı oda ve en iyi hizmet veren, Avrupa standartlarına sahip A sınıfı oda olarak sınıflandırılmaktadır. Akreditasyon standardında yer alan 13 farklı kriterle ilgili, Kalite ve Akreditasyon, Bilgi-İşlem, Basın-Yayın, Etkinlik ve Organizasyon, Meslek Komiteleri ve Üye İlişkileri, Proje-İstatistik, Mali İşler, İnsan Kaynakları ve Dış Ticaret birimlerinin yönetmeliğine bağlı yönergelerinden başarıyla geçen Körfez Ticaret Odası, A Sınıfı Akreditasyon Belgesine yeniden sahip oldu.

TOBB Akreditasyon sistemine yönelik olarak her zaman önemli girişimlerde bulunduklarını belirten Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk konuyla ilgili olarak her zaman, “Akredite Oda” unvanı ile hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Öztürk, “Körfez Ticaret Odası olarak üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda, beklentilerini karşılayacak adımları her zaman atmaya hazırız. Bu amaçla bizimle birlikte yürüyen yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize, bütün organ üyelerimize, her zaman özverili çalışmaları ile güzel işler çıkartan kıymetli personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.