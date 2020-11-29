KTO Başkanı Gülsoy: Erken seçim lafını duymak istemiyoruz

KAYSERİ-DÜNYA

Kayseri Ticaret Odası (KTO) kasım ayı meclis toplantısında konuşan Oda Başkanı Ömer Gülsoy, “Türkiye döviz, faiz ve enflasyon politikalarına yönelik yeni strateji geliştiriyor. Bu politikaların merkezini güven ve istikrar oluşturmalı. Güven ve istikrar içinde erken seçimin konuşulmadığı, salgından etkilenen perakende ticaretini ve sabit gelirlileri rahatlatacak adımlar atılması gerekir. Biz iş dünyası olarak en az iki yıl daha seçim lafını duymak istemiyoruz” dedi.

Türkiye’nin seçimlerden yorulduğunu ve erken seçim söylemleri noktasında muhalefetin de yapıcı bir yaklaşım benimsemesini beklediklerini kaydeden Gülsoy, “Yatırımı, istihdamı, üretimi teşvik edecek güven ve istikrar ortamının en kısa sürede oluşturulmasını istiyoruz. Bu noktada sorumluluk elbette iktidarda olmakla birlikte, muhalefetin de yapıcı bir yaklaşımla sürece katkı vermesini bekliyoruz. Günü gelince sandık milletin önüne gelir ve halkımız sağduyusu ile oyunu kullanır. Biz iş dünyası olarak en az iki yıl daha seçim lafını duymak istemiyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik program ve uygulamalarla ilgili verdiği mesajları değerlendiren Gülsoy, “Uzun süreden bu yana ilk defa Cumhurbaşkanımızın ağzından ‘ Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için gerekirse acı ilaçları içeceğiz’ sözcüğünü duyduk. Döviz, faiz ve enflasyon uygulamaları noktasında Türkiye yeni bir süreç yaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bir süredir uygulanan ‘düşük faiz, yüksek kur’ yerine bundan sonra ‘yüksek faiz, dengeli kur’ politikasına döndüğümüzü söyledi. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, yüksek faizin olduğu yerde yatırım olmaz. Finansa ulaşım maliyeti de artar. Ama bu ‘acı ilacı’ bir süre daha hep birlikte içmek zorunda kalacağız gibi gözüküyor” dedi

COVİD-19 Pandemisinden dolayı hedeflerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Gülsoy, “Yeni ekonomik stratejinin üçayağını oluşturan, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrarı sağlayacak adımlar, beraberinde güveni de getirecek ve iş dünyası gözünün önünü görmeye başlayacak. İnşallah önümüzdeki yıldan başlayarak Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’e kadar istikrarlı bir büyüme yakalayacağız” dedi.